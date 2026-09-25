Maricarmen rompe su silencio desde el hospital: "Tengo que dejar mi casa, pero no significa que no vaya a seguir luchando"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Maricarmen, de 87 años, ha dado sus primeras declaraciones desde el hospital tras ser desahuciada de su casa en el barrio de Retiro, donde vivió más de 70 años. A pesar de perder su vivienda, Maricarmen anima a la ciudadanía a seguir luchando contra los desahucios y a asistir a la manifestación convocada el sábado en la Puerta del Sol. Tras rechazar alojarse en una residencia pública ofrecida por las autoridades, Maricarmen se trasladará temporalmente a Segovia con su primo Vicente al recibir el alta hospitalaria. Maricarmen ha agradecido el apoyo del Sindicato de Inquilinas, de su abogada y de todas las personas que la acompañaron durante el proceso de desahucio.

Maricarmen ha roto su silencio en su segundo día de ingreso en el Hospital Gregorio Marañón.

"No lo he logrado. Defender mi casa. Pero sí he luchado, para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás", han sido las primeras palabras públicas de la octogenaria que se han difundido a través de un vídeo por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

"Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando", ha añadido la anciana, que ha animado a la población a manifestarse este sábado 26 de septiembre a las 18.30 horas, en la Puerta del Sol. Un recorrido que terminará frente al Congreso de los Diputados.

"Lo que quiero es que es ese problema que tenemos con todos los fondos buitre se eliminen de una sola vez por todas", dice emocionada.

Desde el Sindicato informan de que Maricarmen está "débil y conmocionada", pero aún así ha podido dar sus primeras declaraciones. La desahuciada de 87 años de su casa de Retiro lamenta que no se haya podido salvar su casa, pero aún así le pide a la sociedad: "Por favor, luchad. El que yo no pueda hacer vídeos por la edad, por mi enfermedad, no significa que yo no vaya a colaborar con el sindicato y con todos vosotros".

Además, ha aprovechado la oportunidad para agradecer a toda la gente que se ha implicado por su desahucio: "A todas las personas, a todos los niños que han venido a mi desahucio. También quiero dar las gracias a los amigos que tengo, que no me han dejado ni un momento sola, como es el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Los quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos son la mía. Y también quiero mucho a mi abogada, Beatriz Duró, que se ha jugado muchas horas de trabajo para tratar de salvar mi casa".

Maricarmen termina su discurso mandando un abrazo muy fuerte, agradeciendo de nuevo a todos el apoyo recibido e insiste en que la gente acuda a la manifestación del sábado "para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Maricarmen. Id, por favor, os necesitan".

¿Dónde vivirá Maricarmen?

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que este miércoles fue desahuciada de la vivienda del barrio madrileño de Retiro en la que llevaba más de 70 años viviendo, se trasladará temporalmente a Segovia. Cuando le den el alta en el hospital, será acogida por su primo Vicente, de 70 años, que viajó desde Segovia para acompañarla durante el desahucio y al que Maricarmen considera prácticamente como un hermano.

Fuentes del Sindicato de Inquilinas han confirmado a EL ESPAÑOL que Maricarmen ha decidido irse con su primo después de rechazar las alternativas de alojamiento en una residencia que le habían planteado las administraciones madrileñas. El Ayuntamiento de Madrid había puesto a su disposición una plaza gratuita de emergencia a través del Samur Social.