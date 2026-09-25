Maricarmen en la vivienda de la que ha sido desahuciada este miércoles. Nieves Díaz El Español

Maricarmen culpó a Sánchez antes de su desahucio: "No se entera de los que hay a diario o no quiere enterarse"

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Las claves Generado con IA Maricarmen Abascal, de 87 años, responsabilizó a Pedro Sánchez, Ayuso y Almeida de su desahucio tras más de 70 años viviendo en el mismo piso en Madrid. El contrato de renta antigua, firmado en 1956 por su padre, fue motivo de disputa judicial y el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad, permitiendo el desalojo. Maricarmen también culpó a la empresa Urbagestión, actual propietaria del piso, y lamentó públicamente la situación que afecta a otros inquilinos de renta antigua. Su caso ha desatado un debate nacional sobre los desahucios y la crisis de vivienda en España, especialmente en grandes ciudades como Madrid.

Horas antes de ser desalojada de la vivienda en la que había pasado más de siete décadas, Maricarmen Abascal concedió una entrevista a Televisión Española en la que, al preguntarle a quién responsabilizaba de lo que le estaba ocurriendo.

La anciana respondió sin dudar: culpaba al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque "no se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios. No se entera o no quiere enterarse", declaró a TVE.

La entrevista, grabada en la tarde del martes 22 de octubre y emitida el miércoles 23, ha situado sus palabras en el centro de la conversación pública sobre su caso.

Antes de su desahucio la octogenaria señaló a una segunda culpable: "La señora Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y creo que le viene un poco grande". Finalmente, culpa al señor Almeida: "Lo único que está haciendo es cargarse Madrid".

Y por último, también acusa a Urbagestión, la empresa de Ricardo y Fernando Alonso, que compró el piso en el que ha vivido durante 71 años. "Tienen padre y madre. Y a lo mejor el día de mañana a sus padres los van a ver en las condiciones en las que yo estoy", cuenta a la periodista de la televisión pública conmocionada.

Maricarmen, de 87 años, residía desde que era una niña en un piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El contrato de renta antigua lo firmó originalmente su padre en 1956.

Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a la madre de Maricarmen y, más tarde, a ella misma. La disputa sobre la validez de esa segunda subrogación del contrato acabó en los tribunales, y finalmente el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad del edificio, lo que abrió la vía legal para el desalojo.

El desahucio se intentó ejecutar en varias ocasiones hasta consumarse definitivamente esta semana, con la salida de Maricarmen de la vivienda en la que había construido toda su vida.

Una frase que ha marcado el debate

Durante su entrevista a Televisión Española, Maricarmen no se limitó a lamentar su situación personal. Señaló explícitamente a Sánchez como primer responsable antes incluso de que su caso se convirtiera en un asunto de disputa entre administraciones.

Sus palabras han cobrado especial relevancia por el contraste entre el testimonio directo de la afectada y el intenso debate político que el caso ha generado en los días posteriores al desahucio, convertido en uno de los asuntos más comentados de la semana en torno a la crisis de la vivienda en España.

Un caso que trasciende lo personal

Más allá de la controversia puntual, la historia de Maricarmen pone rostro a un problema que afecta a miles de familias e inquilinos de renta antigua en grandes ciudades como Madrid, donde la revalorización de los alquileres y los cambios de propiedad de los edificios han multiplicado los procesos judiciales de desahucio en los últimos años.

Su testimonio, grabado por TVE el día antes de perder su hogar, ha terminado por convertirse en el elemento central de un relato que ella misma se encargó de definir con sus propias palabras.