Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. Policía Nacional

Fin a 4 años de fuga: arrestan en Bruselas al hombre que mató a un trabajador para robar en un prostíbulo de Madrid

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Detenido en Bruselas el presunto autor del asesinato de un trabajador durante un robo en un prostíbulo de Madrid en 2020. El arrestado, que portaba documentación falsa, tenía dos requisitorias por asesinato, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. En otro caso, la Policía Nacional detuvo en Madrid al supuesto responsable de una red de estafas informáticas a grandes empresas, con un perjuicio superior al millón de euros. El presunto estafador utilizaba técnicas de manipulación informática para obtener productos y servicios de forma fraudulenta y desviar beneficios empresariales.

Ha sido detenido en Bruselas un fugitivo acusado de ser el presunto autor de un homicidio cometido en Madrid en 2020 para sustraer la recaudación de un prostíbulo.

Según han informado la Policía Nacional y la Guardia Civil (los encargados del arresto), el presunto asesino accedió al prostíbulo junto a otros tres individuos para sustraer la recaudación y acabaron con la vida del gerente de un disparo en la cabeza.

El detenido en colaboración con la Policía Federal de Bélgica tenía en vigor dos requisitorias por asesinato, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza.

Los hechos sucedieron en el mes de febrero de 2020 cuando el prófugo, junto a otros tres individuos, accedió a un prostíbulo para sustraer la recaudación. Durante el robo, el gerente se resistió y recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.

Tras los hechos, se puso en marcha un equipo conjunto de investigación entre Policía Nacional y Guardia Civil y las primeras gestiones determinaron que había huido de la capital para esconderse en Cataluña, desde donde habría abandonado el país.

Las gestiones policiales determinaron que podría residir en Bruselas, donde el pasado martes fue arrestado por autoridades belgas. En el momento de su detención portaba documentación falsa.

Otra detención por estafas informáticas

A su vez, Policía Nacional ha dado a conocer este viernes que han detenido al presunto responsable de un sofisticado entramado de estafas informáticas cometido contra grandes empresas, cuyo perjuicio económico conjunto supera el millón de euros en Madrid.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias relacionadas con complejas estafas informáticas cometidas contra distintas compañías, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Las primeras pesquisas permitieron identificar elementos comunes entre hechos que inicialmente estaban siendo investigados de manera independiente, hasta determinar que detrás de ellos se encontraría un único individuo.

El investigado habría desarrollado un 'modus operandi' basado en la manipulación de las comunicaciones entre el usuario y las pasarelas de pago mediante una técnica conocida como parameter tampering.

A través de ella, modificaba determinados parámetros de las operaciones realizadas en las plataformas de pago, consiguiendo que sistemas informáticos validaran como abonadas transacciones que, en realidad, no habían sido pagadas por el importe correspondiente.

De esta manera, habría conseguido obtener de forma fraudulenta diferentes productos y servicios, entre ellos entradas para espectáculos, billetes de avión, reservas hoteleras y otros servicios como comida a domicilio de restaurantes de gran prestigio, generando importantes pérdidas económicas a las empresas afectadas.

La investigación también permitió determinar que el investigado habría accedido y manipulado plataformas internas de algunas compañías para obtener beneficios destinados exclusivamente a empleados y desviar determinadas operaciones en su propio beneficio.

Estos hechos evidenciaban un elevado conocimiento de los sistemas informáticos y de las plataformas utilizadas por las empresas afectadas.

Con el objetivo de dificultar su identificación y evitar que los diferentes hechos pudieran ser relacionados entre sí, el investigado utilizaba numerosas cuentas de correo electrónico, diferentes identidades y distintos medios de pago.

Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de toda la información obtenida que permitió reconstruir la actividad desarrollada durante un periodo prolongado y establecer la conexión entre hechos que inicialmente habían sido denunciados e investigados de manera independiente.

Las diferentes diligencias practicadas permitieron finalmente determinar la localización del principal investigado en un hotel de lujo en una habitación tipo suite del distrito Salamanca de Madrid.

Tras establecer el correspondiente dispositivo los agentes lograron su detención, esclareciendo un complejo entramado de estafas tecnológicas y accesos ilegales a sistemas informáticos.

Finalmente este hombre pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de estafa agravada y acceso ilegal informático.