El hombre que mató a su mujer en San Sebastián de los Reyes lo hizo porque no soportaba verla enferma en la cama

El hombre de 90 años que mató a su mujer de 88 años este lunes lo hizo porque "llevaba un mes en cama (enferma) y no aguantaba verla así", según ha confirmado este periódico de fuentes de la investigación.

Confirmado como crimen machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 por este motivo asciende a 37 y a 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según el ministerio.



Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, fue el pasado jueves cuando una cuidadora halló en el domicilio del matrimonio el cadáver del hombre, de 90 años y ahorcado, y a la mujer con heridas en los brazos en su cama.



Sanitarios del Summa trasladaron a la mujer al hospital donde falleció el viernes día 11.



Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.



En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.



Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.