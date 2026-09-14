María Parra abre una nueva etapa con "Open Heart": un emocionante encuentro musical junto a su hija Luna

La pianista, compositora y productora María Parra publica el 9 de octubre un nuevo sencillo bajo el sello Warner Music Spain que supone el debut discográfico de la cantante Luna Wagner.

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Las claves Generado con IA María Parra lanza el single "Open Heart" el 9 de octubre en todas las plataformas digitales. Por primera vez, María Parra graba junto a su hija Luna Wagner, quien debuta oficialmente como cantante. "Open Heart" transforma la pieza original “Corazón Abierto” en un diálogo musical entre dos generaciones. El tema fusiona intimidad pianística con una producción pop de inspiración cinematográfica y un emotivo final orquestal.

El próximo 9 de octubre llegará a todas las plataformas digitales "Open Heart", el nuevo sencillo de María Parra. Lejos de anticipar un nuevo álbum, “Open Heart” nace como un single independiente que pone el broche final al universo creativo de TRANSITION (Warner Music Spain, mayo de 2026) y, al mismo tiempo, anticipa la evolución artística de María Parra hacia un universo sonoro de creciente inspiración cinematográfica.

El rasgo más singular del proyecto reside en su dimensión familiar y artística: María Parra comparte por primera vez una grabación con su hija Luna Wagner, que debuta oficialmente como cantante con una interpretación de gran naturalidad y sensibilidad.

Concebida inicialmente como la pieza a piano solo “Corazón Abierto”, incluida en TRANSITION, la obra evolucionó durante meses en el estudio hasta dar lugar a “Open Heart”, una nueva lectura musical que transforma la intimidad de la composición original en un diálogo entre dos generaciones.

En apenas 2:38 minutos, “Open Heart” despliega un lenguaje pop de marcada inspiración cinematográfica. La pieza evoluciona gradualmente desde la intimidad del piano hacia atmósferas cada vez más envolventes, enriquecidas por una producción contemporánea, hasta desembocar en un intenso final orquestal donde cada elemento musical se pone al servicio de una poderosa intensidad emocional.

Más que una historia de amor, "Open Heart" es una invitación a atravesar los momentos de cambio desde la confianza y la vulnerabilidad. “Abre tu corazón y continúa” resume el espíritu de una obra que invita a caminar junto a otros sin renunciar a la propia identidad.

Con una cuidada producción y una estética marcadamente cinematográfica, el sencillo cierra el ciclo creativo iniciado con TRANSITION mientras abre las puertas a la próxima etapa artística de María Parra.