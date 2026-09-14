Somos Infinitos, primer festival de literatura romántica el 20 de septiembre en Madrid: 28 autores y 1.000 lectoras

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Las claves Generado con IA El 20 de septiembre se celebrará en Madrid el primer festival de literatura romántica, Somos Infinitos, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. El evento reunirá a más de 1.000 lectoras y contará con la participación de 28 autoras y autores destacados del género romántico. La jornada incluirá firmas de libros, encuentros con autores, experiencias, espacios de audiolibros y talleres de escritura. Marcas como Solán de Cabras, Imagin, Kiko Milano y Oki Doki colaboran en el festival, ofreciendo actividades y servicios exclusivos para las asistentes.

Falta muy poco para que Somos Infinitos, el festival de literatura romántica impulsado por Penguin Random House Grupo Editorial, reúna a buena parte de la comunidad lectora en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. El próximo domingo 20 de septiembre, más de 1.000 lectoras se reunirán durante seis horas alrededor de firmas, encuentros con autores, novedades editoriales y experiencias pensadas para compartir una afición que cada vez se vive de una forma más colectiva.

Con el festival ya a la vuelta de la esquina, quedan las últimas entradas disponibles. Quienes todavía no tengan la suya están ante una de las últimas oportunidades de formar parte de una jornada que combinará novedades editoriales, firmas, encuentros y un recorrido experiencial pensado para descubrir, compartir y vivir la literatura romántica de una forma colectiva.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y con la presencia de Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid; y de Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial.

El cartel definitivo

En esta recta final, varios nuevos nombres se suman al festival: Rebeca Stones, Alba Seoane, Carla F. Aguilar, Daniel Barbadillo y Mireia Cosano. Con estas incorporaciones, el cartel de la primera edición de Somos Infinitos queda formado por un total de 28 autoras y autores.

El cartel completo reúne a Alexandra Monet, Mia Faraday, David Olivas, Aiguadvalencia, Lucía Cerezo, C. A. Todorova, Eloy Cobera, Esmeralda Romero, Alba Zamora, Violeta Julbe, Sara Hernández, Alicia Catalán, Raquel Villaamil, Violeta Reed, Samara Cadenas, Zoe P. de Félix, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Alicia Guelbenzu, Sélpide San Luis, Carlos Azorín, S. J. García, Rebeca Domenech, Rebeca Stones, Alba Seoane, Carla F. Aguilar, Daniel Barbadillo y Mireia Cosano.

Reunir a estos nombres en una misma jornada permitirá a las lectoras conocer de cerca a las voces que escriben sus historias favoritas, escucharlas hablar sobre sus libros y próximos proyectos, conseguir ejemplares dedicados y compartir experiencias alrededor de la literatura, convirtiendo una conversación digital en un encuentro cara a cara.

Historias para escuchar, escribir y seguir imaginando

Porque las historias no solo se leen, Penguin Audio, la división de audiolibros de Penguin Random House Grupo Editorial, contará con un espacio propio para descubrir otras formas de dejarse atrapar por ellas y acercarse al universo del audio. Una oportunidad para que las asistentes puedan llevar sus historias favoritas también en los auriculares y seguir disfrutándolas allí donde estén.

Y para quienes alguna vez han sentido curiosidad por descubrir qué ocurre al otro lado de las páginas de un libro, Cursiva, la escuela de escritura y edición de Penguin Random House Grupo Editorial, dispondrá de un espacio donde descubrir su propuesta formativa y conocer distintas maneras de acercarse al mundo editorial: el de imaginar, dar vida y empezar a escribir nuevas historias.

Marcas y colaboraciones

Durante la tarde, las historias saldrán de las páginas para ocupar distintos rincones del teatro. A las firmas, los encuentros y la programación editorial se sumará un recorrido de experiencias y pequeñas pausas pensado para acompañar a las asistentes durante toda la jornada y hacer de esta primera edición de Somos Infinitos un encuentro que se viva también más allá de los libros.

Entre firmas, encuentros y experiencias, será importante mantenerse bien hidratadas para seguir el ritmo de la jornada. Solán de Cabras colabora, como agua oficial, en la primera edición de Somos Infinitos, poniendo en valor la importancia de una hidratación de máxima calidad como parte del bienestar diario. Gracias a su composición mineral reconocida y equilibrada, Solán de Cabras es una de esas elecciones inteligentes que marca la diferencia en el día a día, acompañando a quienes encuentran en la lectura una forma de disfrutar, conectar y compartir.

Imagin , la banca digital líder entre los jóvenes en España, impulsada por CaixaBank, acompañará esta primera edición de Somos Infinitos para hacer posible que todo lo que esta comunidad lleva años compartiendo en digital se convierta, por fin, en un encuentro cara a cara.

La marca de cosmética y maquillaje, Kiko Milano, contará con un espacio en el que las asistentes podrán retocarse e inspirarse para conseguir el look de sus protagonistas favoritas y sacar a relucir toda su main character energy.

Para descubrir nuevos sabores con los que acompañar los momentos de lectura más cozy, Oki Doki, especializado en functional smoothies y specialty matcha, ofrecerá algunos sabores de sus matcha latte elaborados con frutas y superalimentos para que cada asistente pueda encontrar su sabor favorito según el mood del día.

Goconut, con sus bebidas a base de coco, sumará otra pausa refrescante al recorrido, perfecta para comentar la última firma, intercambiar recomendaciones o debatir ese trope al que siempre se acaba volviendo, por muchos libros que haya en la lista de pendientes.

Entre una firma y la siguiente, el espacio de Fotoprix, referente en fotografía e impresión personalizada, permitirá a las asistentes imprimir sus fotos y convertirlas en puntos de libro personalizados: un recuerdo de la jornada preparado para colarse entre las páginas de sus próximas lecturas.

Singularu pondrá un toque de brillo a la tarde con sus joyas, con premios y sorteos para las asistentes, porque toda buena historia admite siempre alguna sorpresa inesperada.

Para quienes no quieran pasar página, Bastardo, el hostel y espacio cultural de Madrid donde siempre pasan cosas, se suma a Somos Infinitos con descuentos especiales para las lectoras que quieran seguir disfrutando de este capítulo en la capital.

Y, como toda buena trama guarda siempre algo de misterio, @EstefaníaTarotEvolutivo contará con un rincón dedicado al tarot en el que realizará lecturas breves durante la tarde, invitando a las asistentes a imaginar qué historia les espera después de Somos Infinitos.

Últimas entradas

Somos Infinitos se celebrará el próximo domingo 20 de septiembre, de 15:00 a 21:00 horas, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

Con el festival cada vez más cerca, quedan ya pocas entradas disponibles, con un precio único de 19,95 euros (+ gastos de gestión). Los horarios de las firmas, la programación completa y las últimas novedades se van anunciando a través de los perfiles oficiales de Instagram y de TikTok @SomosInfinitosLibros y en la web oficial del festival.

Con esta primera edición, Somos Infinitos da el salto de la comunidad digital al encuentro presencial. Quienes quieran vivir esta primera edición todavía están a tiempo de conseguir una de las últimas entradas.

Sobre Somos Infinitos

Somos Infinitos es la comunidad de Penguin Libros dedicada a la literatura romántica. En sus canales de Instagram y TikTok @SomosInfinitosLibros reúne a más de 270.000 seguidores , una comunidad especialmente activa y conectada que busca nuevas lecturas, recomienda novedades, sigue a sus autoras favoritas y convierte cada historia en conversación. Nació en digital, pero con este festival quiere llevar esa energía al mundo real: transformar los comentarios, los vídeos y las recomendaciones en una experiencia presencial donde la comunidad pueda encontrarse cara a cara.