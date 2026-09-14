Iciar, joven de la generación Z: “Hace un año dejé mi vida en Madrid y un trabajo que me gustaba para volver a Gijón”

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Las claves Generado con IA Iciar dejó su trabajo en Madrid y regresó a Gijón para ayudar a su madre con el negocio familiar, Copperhall. Su objetivo fue digitalizar el comercio local, creando una tienda online y gestionando redes sociales y marketing. En un año, la tienda ha enviado cerca de 700 pedidos por toda España y ha crecido en facturación y empleados. Iciar destaca que su decisión le permitió recuperar relaciones personales y construir una vida más acorde a sus deseos, animando a otros a no temer al cambio.

Iciar hace un año que tomó, quizá, la decisión más importante de su vida. Lo dejó todo y se fue de Madrid, donde tenía un “trabajo que le gustaba”. Pero, aún así, tomó las riendas de su vida y no se conformó con lo que tenía. Un año después, ha hecho un vídeo contando cómo le ha ido desde entonces. Una decisión controvertida que seguro que muchos pensaron que sería una locura, pero que, a la postre, le ha salido bien.

“Hace un año que dejé mi vida en Madrid y un trabajo que me gustaba para volver a Gijón y trabajar con mi madre en Copperhall, el negocio que lleva casi 11 años construyendo”, empieza su vídeo esta joven asturiana.

“¿Mi objetivo? Pues básicamente llevar un comercio local de toda la vida al mundo digital. Os aseguro que parece fácil pero no lo es para nada, con la página web, las redes sociales y todo el tema del marketing y la comunicación. La verdad es que tenía muchas ganas pero también muy poca idea y, sobre todo, no sabía la que se me venía encima”, comenta en su vídeo en TikTok.

Su vídeo se hizo viral y, aunque se volvió con miedo, enseguida empezó a ver que había tomado la mejor decisión de su vida. La tienda de su madre empezó a recibir pedidos de toda España gracias a su labor. Pero, eso sí, cometió un error en aquellos primeros días: “No descansar, trabajar 24-7, dormir muy poco y pensar que todo tenía que hacerse para ya”, reconoce.

Por eso, pasó por muchos momentos duros. “No os voy a engañar, tuve muchas dudas y alguna decepción importante, pero, sobre todo, recompensas. A finales de septiembre de 2025 lanzamos la tienda online y a día de hoy hemos enviado cerca de 700 pedidos por España a gente que hace un año no nos conocía de nada”, cuenta.

De hecho, la facturación de la tienda ha crecido (el 30% les llega de internet). Tiene clientas que han comprando hasta 20 veces en menos de un año y su madre ha pasado de no tener empleados a tener un equipo de tres personas que crece a cuatro en “épocas importantes”.

“Lo mejor para mí es que volví a casa y estoy cerca de los míos, de mi familia y amigas que estaban aquí. Recuperé mis amistades, conocí a personas nuevas y estoy construyendo una vida que se parece muchísimo más a la que siempre quise tener. Y ojo, yo no estaba mal en Madrid, tenía un buen trabajo, amigos, una vida estable y todo iba como se suponía que tenía que ir”, explica.

Para terminar el vídeo, mientras reconoce que esto es lo mejor que le ha pasado nunca, termina con una frase inspiradora para quien siga sus vídeos: “Fracasa y empieza a vivir”. “Y es que tenemos tanto miedo a equivocarnos o a salirnos de lo establecido que muchas veces directamente no hacemos nada. Yo no tenía ni idea si dejar mi vida en Madrid me iba a salir bien. Y salió bien, sí, pero también podía haber salido mal. ¿Y qué pasa? Por lo menos lo habría intentado y habría aprendido muchísimo”.

Y para terminar, da un consejo. “Creo que vivir también va de eso, de hacer cosas sin saber exactamente cómo van a salir, equivocarte y cambiar de rumbo si hace falta, pero desde luego hay que hacerlo. Porque si nunca sales de lo conocido por miedo a fracasar, tampoco descubrirás todo lo que podría haberte pasado. Y a mí me ha pasado el mejor año de mi vida”.