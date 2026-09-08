Meri, joven de la generación Z: "Me voy de Madrid a un pueblo para vivir alineada conmigo misma. He dejado mi trabajo"

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Las claves Generado con IA Meri, joven de la generación Z, dejó su trabajo corporativo en Madrid para mudarse a un pueblo y vivir de manera más alineada con sus valores personales. Emprendió su propio proyecto de journals de autoayuda, buscando servir de ejemplo y promover un estilo de vida más reflexivo y acorde a sus inquietudes. Merí destaca que la vida en el pueblo no es para todos, sino para quienes valoran la tranquilidad y actividades alejadas del ocio urbano tradicional. En sus redes sociales, aborda la crisis existencial de muchos jóvenes que no se sienten realizados en el trabajo y anima a buscar una definición personal del éxito.

Meri no es la única. Son muchas las personas que, en un momento dado, deciden empezar de cero, dejarlo todo y dedicarse a otra cosa. O incluso mudarse a un pueblo y dejar la gran ciudad. Ya saben, que si el tráfico, que si las prisas, que si el agobio... Eso en una ciudad pequeña se lo ahorran. Pero, ¿y el trabajo?

Ella lo tiene claro. Se fue para hacer su propia marca de journals —una especie de diarios de autoayuda— y así servir de ejemplo para otra gente como ella. “Hace unos meses dejé mi trabajo corporativo para llevar una vida más alineada conmigo misma. Estoy trabajando en un emprendimiento en el que quiero hacer de cada no una oportunidad y promover este estilo de vida”, reconoce.

“No quiero vivir en piloto automático. No quiero hacer lo que me han dicho que hay que hacer para tener ese éxito que a mí no me llena. Busco mi propia definición de éxito”, cuenta en su cuenta en redes sociales.

Insiste en que no fue fácil. Ella tomó la decisión en noviembre de 2024. Dijo: “Yo no quiero estar toda la vida aquí en la oficina. Me di cuenta entonces de que nadie nos ha enseñado a hacernos las preguntas adecuadas para encontrar respuestas”, explica.

Y así comenzó su vida en el pueblo, aunque, eso sí, se considera diferente a otra mucha gente. No bebe, no fuma y dice priorizar las cosas pequeñas. “Mi mayor sueño es tener una familia numerosa joven. Me encanta el poder de la mente, leer, escribir... Tengo una opinión política y no entiendo a la gente que no opina”, explica.

Pero, obviamente, no habla del pueblo como algo maravilloso. “Depende de lo que te guste hacer con tu tiempo. Si te gusta irte a un centro comercial, no es para ti; si te gusta irte de bares y tapas, no es para ti; si quieres ir a una discoteca, no es para ti”, prosigue. En cambio, si prefieres dar un paseo por la playa u otro tipo de cosas, el pueblo te gustará.

Por eso, en su cuenta de Instagram, habla de la gran crisis existencial que pasa mucha gente y que ella trata de resolver a través de sus consejos. “Hay mucha gente que no se siente útil en el trabajo y se siente vacía", cuenta.

"Después de hacer un camino que me dijeron que iba a ser bueno, después de conseguir el trabajo que había idealizado, de ser la más joven en las reuniones y de sentirme vacía, en ese momento cree mi marca de journals”, termina. Y se mudó al pueblo para ayudar con su ejemplo a personas en una situación similar.