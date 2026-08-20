Atropello mortal en Madrid: muere un hombre de 74 años al cruzar Avenida de América por una zona no habilitada

La Policía Municipal de Madrid y el Samur en Avenida de America. Emergencias Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 74 años falleció tras ser atropellado cuando cruzaba la Avenida de América por una zona no habilitada para peatones en Madrid. El accidente ocurrió sobre las 23:00 horas frente al número 4 de la citada avenida, siendo el impacto con un turismo lo que causó lesiones muy graves a la víctima. Samur-Protección Civil intentó reanimar al hombre durante 40 minutos, pero finalmente se confirmó su fallecimiento. La Policía Municipal de Madrid investiga el suceso y un psicólogo atendió al conductor del vehículo implicado.

Un hombre de 74 años ha fallecido en Madrid en la noche de este miércoles tras sufrir un atropello cuando cruzaba una avenida sin emplear un paso habilitado para ello, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 23.00 horas frente al número 4 de la Avenida de América, donde el varón cruzaba la calle "por una zona no habilitada para peatones".

Fruto de ello, ha sufrido un atropello por parte de un turismo que circulaba por la vía, un impacto que le ha provocado a la víctima "lesiones muy graves" y por el que ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

#Atropello mortal en avenida de América.@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de un hombre de 74 años tras ser atropellado por un turismo cuando cruzaba por un lugar no habilitado para peatones.



Un psicólogo asiste al conductor.@policiademadrid investiga y realiza el atestado. pic.twitter.com/Fy6ikUj4VU — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 19, 2026

"Los equipos de Samur le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos aunque finalmente han confirmado el fallecimiento", ha señalado Emergencias Madrid, que ha agregado que "un psicólogo de Samur-Protección Civil ha atendido al conductor del vehículo".

Tras lo sucedido, la Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y del atestado.