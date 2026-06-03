El ranking de las carreras con los salarios más bajos 4 años después de graduarse en la universidad: la peor, 24.546 €

Un profesor, durante los exámenes de la PAU. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Las carreras de Educación, Ciencias de la Tierra y Periodismo registran los salarios más bajos cuatro años después de graduarse, con sueldos cercanos a los 25.000 euros brutos anuales. Las titulaciones en humanidades y ciencias sociales presentan dificultades para encontrar empleo estable y especializado, y suelen tener salarios inferiores a la media. Medicina, Informática e Ingeniería Electrónica lideran el ranking de salarios, superando en algunos casos los 40.000 euros anuales, y ofrecen mayor empleabilidad y estabilidad laboral. Solo el 23,2% de los graduados en Sociología trabaja en empleos directamente relacionados con su formación, reflejando una baja inserción laboral en el sector.

No todas las carreras universitarias garantizan las mismas oportunidades laborales ni los mismos salarios.

Cuatro años después de graduarse, la diferencia entre unas titulaciones y otras puede superar los 15.000 euros anuales, según el último ranking de la Fundación CYD sobre inserción laboral en España.

El estudio evidencia que las carreras relacionadas con la educación, las humanidades y parte de las ciencias sociales siguen teniendo los salarios más bajos del mercado laboral, lejos de los ingresos que alcanzan áreas como Medicina, Informática o las ingenierías.

Educación, ciencias y periodismo las peores

En la parte baja del ranking aparecen varias carreras tradicionalmente muy demandadas por vocación, pero con salarios notablemente inferiores a la media.

Educación registra uno de los sueldos más bajos del estudio, con un salario medio de 24.546 euros brutos anuales a los cuatro años de graduarse. A ello se le suma una inserción laboral menos sólida que en áreas técnicas o sanitarias.

Muy cerca se sitúa Ciencias de la Tierra, con 24.953 euros, y Periodismo, que apenas alcanza los 25.237 euros brutos al año, pese a tratarse de una profesión con una importante función social.

Otras carreras de ciencias sociales y humanidades logran cifras ligeramente superiores, aunque lejos todavía de las ingenierías o las carreras sanitarias.

Sociología alcanza los 30.460 euros anuales, pero destaca negativamente por su bajo nivel de empleo acorde con la formación: sólo un 23,2% de los graduados trabaja en puestos directamente relacionados con sus estudios.

Ciencias políticas se sitúa en 28.979 euros, mientras que Historia ronda los 30.273 euros, aunque con tasas de afiliación más bajas que las titulaciones técnicas.

El informe refleja así una mayor dificultad para encontrar empleos estables y especializados dentro de estas ramas, donde muchos graduados terminan desempeñando trabajos alejados de su formación universitaria.

Los sueldos más altos

La diferencia salarial respecto a las carreras STEM y sanitarias es notable. Medicina lidera el ranking con más de 41.000 euros anuales, seguida de Informática con 36.772 e Ingeniería Electrónica con 35.327.

La Fundación CYD concluye que las titulaciones con un mayor componente tecnológico, científico o sanitario concentran actualmente los mejores niveles de empleabilidad y estabilidad laboral.

Por el contrario, las carreras vinculadas a educación, comunicación o humanidades continúan mostrando salarios más bajos y trayectorias laborales más inestables, pese a seguir siendo algunas de las opciones más escogidas por los estudiantes españoles.