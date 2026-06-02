Muere un joven por un disparo con arma de fuego durante un tiroteo en Torrelodones

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Las claves Generado con IA Un joven ha fallecido tras recibir un disparo en un tiroteo en Torrelodones, Madrid. El suceso ocurrió cerca de un parque donde la víctima se había citado con otro grupo de jóvenes para pelearse. La víctima, de origen marroquí, fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió a las heridas. Guardia Civil y Policía Local investigan los motivos del tiroteo y buscan a los implicados y el arma utilizada.

Un joven ha fallecido esta noche por un disparo con arma de fuego en la localidad madrileña de Torrelodones.

Ha ocurrido durante un tiroteo, según informa Efe.

Fue víctima de un disparo recibido anoche en las inmediaciones de un parque de la localidad, donde había quedado con otro grupo de jóvenes para pelearse, según informa la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron sobre las 21.30 horas del lunes, cuando dos vecinos alertaron al 112 de la Comunidad de Madrid de que habían escuchado disparos. Hasta el lugar se trasladaron los servicios de emergencia, que encontraron al joven herido, según informa Europa Press.

La víctima, un joven de origen marroquí, fue trasladada al hospital, donde finalmente falleció. La investigación se centra ahora en aclarar los motivos del suceso, al tiempo que se busca tanto al autor y otros involucrados, como el arma del homicidio.

Efectivos de la Policía Local de Torrelodones, que fueron los primeros en llegar al lugar, y Guardia Civil investigan lo sucedido.