La Seguridad Social lo hace oficial: las familias que podrán recibir 1.613,92 euros al mes del Ingreso Mínimo Vital

Las claves

Las claves Generado con IA El Ingreso Mínimo Vital beneficia actualmente a más de 2,5 millones de personas en España, incluyendo a aproximadamente un millón de menores. La cuantía de la ayuda varía según la composición familiar, llegando hasta 1.613,92 euros mensuales para unidades familiares con más necesidades. Existen complementos adicionales si la familia es monoparental, hay personas con discapacidad igual o superior al 65%, o menores a cargo, pudiendo aumentar la ayuda hasta un 22%. Para acceder a esta prestación es necesario residir legalmente en España durante al menos un año y estar en situación de pobreza o exclusión social.

El Ingreso Mínimo Vital es una de las ayudas más solicitadas por la mayoría de españoles. Se trata de un recurso formado con el objetivo de frenar el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que no gozan de una situación económica estable ya sea si viven solos o en grupos de convivencia.

De hecho, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), durante el pasado mes de abril hubo 2.583.014 personas se aprovecharon dicha prestación, entre los cuales hay aproximadamente un millón de menores. Esto quiere decir que la ayuda ha servido para favorecer la situación de todo tipo de familias que luchan día a día con la pobreza.

Además, el Ingreso Mínimo Vital es una ayuda prorrogable, es decir, una vez se ha concedido, las familias pueden seguir cobrando la prestación indefinidamente siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos que se solicitan. Esto quiere decir que es un recurso complementario al propio empleo de las personas, buscando únicamente favorecer la situación económica de aquellos que más lo necesiten.

Por tanto, la cantidad final que reciben los solicitantes es la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos previos del hogar, siendo también compatible con otras ayudas económicas.

No obstante, la cantidad otorgada en el Ingreso Mínimo Vital está dividida en distintos tramos organizados según las exigencias necesitadas por cada unidad familiar. Por ejemplo, la cifra que obtendrá una persona que viva sola no será la misma que una familia con tres hijos a su cargo.

El importe que recibe una persona que solicita esta prestación es de 764,25 euros mensuales. A partir de ahí, la cantidad va ascendiendo, por ejemplo, dos adultos o un adulto con un menor a su cargo recibirán 993,52 euros al mes, mientras que si son tres adultos, dos adultos con un menor a su cargo o un adulto con dos menores percibirán la cantidad de 1.222,80 euros cada 30 días.

Las cotas más altas del Ingreso Mínimo Vital están reservadas para casos más destacados como un adulto con tres menores a su cargo, dos adultos con dos menores, tres adultos conviviendo con un menor o cuatro adultos en un mismo hogar, los cuales recibirán 1.393.84 euros mensuales.

Por otra parte el tramo más alto pertenece a un adulto con más de cuatro menores a su cargo, dos adultos con más de tres menores, tres adultos con dos o más menores o cuatro adultos con un menor, los cuales recibirán 1.613,92 euros cada mes como ayuda.

Sin embargo, todas estas cantidades pueden verse modificadas, ampliándose hasta un 22% siempre y cuando se trate de una unidad monoparental o si el solicitante tiene una discapacidad igual o superior al 65%. También se abonarán distintos complementos dependiendo de la edad del menor que lo solicite: los menores de tres años recibirán 115 euros más, mayores de tres y menores de seis años 80,50 euros y los mayores de seis años y menores de 18, 57,50 euros.

Los requisitos para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital son tener residencia legal en España de forma continuada durante el último año, estar en una situación de pobreza o exclusión social o que la unidad de convivencia esté formada, como mínimo, desde hace seis meses.