Marta, divulgadora: "Se está manteniendo a gente con un sueldo más alto que el de los trabajadores. Y con casa gratis"

Martal, la influencer en uno de sus vídeos de la cuenta @ahorraconmarta en TikTok. @ahorraconmarta TikTok

Las claves

Las claves Generado con IA La divulgadora Marta (@ahorraconmarta) critica en TikTok la diferencia entre salarios bajos y ayudas sociales en España. Expone casos reales de empleos en InfoJobs con sueldos de entre 1.250 y 1.600 euros mensuales, inferiores a algunas prestaciones públicas. Marta cuestiona la sostenibilidad del sistema, planteando si es justo que algunas personas sin trabajar cobren más que quienes sí tienen empleo. También señala la brecha entre la formación académica recomendada y las condiciones laborales reales para los jóvenes en España.

La polémica sobre los sueldos en España y las ayudas públicas ha vuelto a encenderse en redes sociales. Esta vez, de la mano de la divulgadora Marta, conocida en TikTok como @ahorraconmarta, quien ha difundido un vídeo que acumula miles de visualizaciones y reacciones por su crítica directa a la relación entre salarios y prestaciones sociales.

En el vídeo, Marta arranca con una afirmación contundente: "Esto que vais a ver es una auténtica vergüenza".

A partir de ahí, introduce el testimonio de una mujer que asegura recibir una ayuda económica superior a los ingresos de muchos trabajadores.

Según el relato, esta situación genera un agravio comparativo entre quienes perciben prestaciones y quienes desempeñan empleos con sueldos bajos.

Para respaldar su argumento, la divulgadora recurre a ejemplos reales de ofertas de empleo publicadas en portales como InfoJobs.

Su intención es poner cifras concretas sobre la mesa y evidenciar lo que considera una incoherencia estructural en el mercado laboral español.

El primer caso que expone es el de un puesto administrativo en Madrid, con un salario anual de entre 17.000 y 19.000 euros brutos.

Traducido a ingresos mensuales, señala que esto se situaría aproximadamente entre 1.250 y 1.350 euros netos. Una cifra que, según el discurso del vídeo, quedaría por debajo de ciertas ayudas sociales.

A continuación, menciona una oferta para técnico de contabilidad. En este caso, se exige formación específica —como un grado superior— y al menos tres años de experiencia.

El salario, según explica, podría rondar los 20.000 a 25.000 euros brutos anuales, lo que equivaldría a unos 1.600 euros al mes. Marta subraya aquí la exigencia de cualificación y experiencia frente a una remuneración que considera limitada.

El tercer ejemplo es el de un fresador, un perfil técnico industrial. La oferta plantea un salario de entre 21.000 y 22.000 euros anuales, con requisitos de formación previa y experiencia mínima de un año. El sueldo mensual estimado, indica, se movería entre los 1.400 y 1.500 euros.

A partir de estos datos, la creadora de contenido plantea una pregunta que ha generado un intenso debate: "¿En qué momento pensamos que un país lo puede mantener la gente que trabaja mientras hay personas sin trabajar cobrando incluso más?".

Su reflexión conecta con un discurso cada vez más presente en redes sociales, donde se cuestiona el equilibrio entre incentivos laborales y protección social.

El vídeo también incluye críticas al sistema educativo y a las expectativas que se generan entre los jóvenes.

Marta apunta a que se promueve la formación académica —bachillerato, carrera y máster— como vía para acceder a mejores condiciones laborales, pero sostiene que la realidad del mercado no siempre cumple esas promesas.

Más allá de la polémica, el vídeo de Marta ha conseguido situar de nuevo en el centro de la conversación temas clave como la precariedad laboral, el coste de la vida y la sostenibilidad del sistema de ayudas. Un debate complejo que, lejos de resolverse en redes sociales, sigue siendo uno de los grandes retos económicos y sociales en España.