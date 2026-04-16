El tribunal que juzga el "pique" mortal de la M-30 se da hasta el 23 para localizar a un acusado: si no, valorará disolver el jurado

La carrera entre los dos vehículos en la M-30 causó la muerte del doctor Juan Alfredo López, cuya viuda ejerce la acusación particular.

Ambos acusados se enfrentan a cargos de homicidio doloso, lesiones y conducción temeraria, con la Fiscalía pidiendo 15 años de prisión para cada uno.

Francisco, uno de los acusados, no acudió a declarar y se ha dictado una orden de busca y captura en su contra.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid da hasta el 23 de abril para localizar a uno de los acusados del "pique" mortal en la M-30.

La Audiencia Provincial de Madrid se ha dado de plazo hasta el próximo día 23 para encontrar a uno de los dos acusados por el "pique" entre dos vehículos en la M-30 que mató a un doctor.

Si llega esa fecha y este individuo no ha aparecido, el tribunal decidirá si disuelve el jurado que, hasta ahora, estaba enjuiciando el caso.

El juicio dio un vuelco este miércoles. Era el día en el que estaba previsto que declarasen ambos acusados, acerca de lo ocurrido aquella noche de julio de 2021, en la que murió un doctor tras un "pique" —así lo denomina la Fiscalía— de dos vehículos en la M-30.

Cada acusado —Rafael y Francisco— conducía uno de los dos coches que participaron en la carrera mortal, circulando a velocidades superiores a las permitidas.

No obstante, este miércoles, Francisco no acudió a declarar, pese a que sí había asistido a las sesiones anteriores del juicio.

Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una orden de busca y captura. La hermana de Francisco acudió este miércoles por la tarde a su vivienda. Tenía una copia de las llaves. Pero no estaba en su interior.

Horas antes, la Guardia Civil también se personó en su domicilio, para tratar de llevarle a declarar. Nadie abrió la puerta.

Ahora, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el tribunal ha dictado una resolución por la que amplía, hasta el 23 de abril, el plazo para localizarle. Hasta ahora, el juicio estaba suspendido tan sólo hasta el lunes.

Si llega la festividad de San Jorge y Francisco aún no ha aparecido, la Audiencia, previa consulta a la Fiscalía y al resto de partes, decidirá si continúa el juicio sólo con un acusado o si disuelve el jurado actual.

Existe, no obstante, la posibilidad de que el fugado sea juzgado in absentia (en ausencia).

Ambos acusados en este juicio se enfrentan a un supuesto delito de homicidio doloso, además de lesiones y conducción temeraria, por los que la Fiscalía solicita para cada uno un total de 15 años de prisión.

Por su parte, los abogados de la defensa piden calificar los hechos como un homicidio imprudente, lo que conlleva una pena menor.

El "pique" y la posterior carrera por la M-30 acabó con la vida del doctor Juan Alfredo López, de 35 años de edad, sanitario de la Fundación Jiménez Díaz y quien, en esas fechas, estaba dedicado a la lucha contra la Covid-19.

Su viuda ejerce la acusación particular en este procedimiento. Y, en una sesión anterior, relató que, poco antes del suceso, había descubierto que esperaba un segundo hijo con López.

Visiblemente emocionada, relató la incansable labor de su marido, desde su puesto en el hospital, contra la pandemia del coronavirus.

Rafael, el acusado que sí está localizado, llegó este miércoles a la sede de la Audiencia Provincial de Madrid con intención de declarar y de pedir perdón a la familia del doctor. Así lo declaró a los medios de comunicación que aguardaban a la entrada del edificio.

Sin embargo, como Francisco no apareció, el juicio quedó en suspenso y el tribunal no llegó a oír la voz de ninguno de los dos acusados.