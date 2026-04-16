Luxemburgo da una lección a España: es el país con la mayor renta per cápita de la Unión Europea

Las claves

Las claves Generado con IA Luxemburgo lidera la Unión Europea en PIB per cápita con 137.781,1 euros, muy por encima de los 35.326,8 euros de España. España ocupa la decimocuarta posición en renta per cápita dentro de la UE, a pesar de ser una de las economías que más ha crecido. El alto PIB per cápita de Luxemburgo contrasta con su elevado coste de vida y la existencia de los trabajadores más pobres del continente. Luxemburgo destaca por su baja deuda, déficit y desempleo, además de ofrecer un entorno favorable para negocios financieros.

La economía española se encuentra creciendo considerablemente en los últimos años. Según los datos proporcionados por el Banco Mundial, España ocupa el quinto puesto entre las naciones de la Unión Europeaque más han crecido económicamente.

Sin embargo, este crecimiento no se traduce necesariamente en riqueza. En cuanto a renta per cápita, los datos proporcionados por el Banco Mundial nos sitúan en la decimocuarta posición de 27, colocándonos justo en el medio de la clasificación.

Estos datos contrastan en gran parte con los valores que obtiene Luxemburgo, el país líder en PIB per cápita de la Unión Europea, con una cifra de 137.781,1 euros. Por su parte, España tiene un PIB per cápita de 35.326,8 euros, reflejando una diferencia de 102.454,3 euros con respecto al Gran Ducado de Luxemburgo.

Situado entre Alemania, Bélgica y Francia, Luxemburgo es uno de los países más pequeños de Europa. Además, es sede de distintos organismos europeos, como del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y del Banco de Inversiones Europeo.

Por otra parte, el Gran Ducado de Luxemburgo es uno de los países con mayor porcentaje de inmigración. La razón principal de este dato es por la riqueza del propio país. No obstante, pese a su enorme PIB, considerándose como el país más rico de la Unión Europea, también ostenta el récord de los trabajadores más pobres de todo el continente.

Este gran contraste radica, entre otras causas, en el elevado coste de vida. Que Luxemburgo tenga unos valores tan altos en renta per cápita equivale a una subida generalizada de los precios en el país, provocando un encarecimiento de los productos y servicios.

Sin embargo, en cuanto a los datos ofrecidos por el Índice de Desarrollo Humano, Luxemburgo es uno de los países con mejor calidad de vida. Este factor se puede deber, a su vez, al tejido empresarial, siendo uno de los países más favorecedores para iniciar negocios, sobre todo en los referidos a fondos de inversiones, banca privada y gestión financiera.

En cuanto a los datos de España, el buen crecimiento económico reciente del país no implica una subida en la riqueza del mismo. Con una media de 35.326,8 euros, estamos situados en una posición muy alejada del resto de economías consolidadas de la Unión Europea.

Comparando ambas naciones, Luxemburgo no solo se sitúa por encima de España en PIB per cápita, sino que, además, tiene menor deuda, déficit y tasa de desempleo, haciendo del Gran Ducado un país más fuerte económicamente hablando.