En busca y captura uno de los dos acusados por el choque mortal que mató a un doctor tras un "pique" en la M-30

La vista oral fue suspendida y ninguno de los acusados ha declarado aún debido a la ausencia de Francisco.

El accidente ocurrió tras un 'pique' entre dos vehículos y resultó en la muerte del doctor Juan Alfredo López, sanitario comprometido en la lucha contra la Covid-19.

El acusado, Francisco, está procesado por homicidio doloso, lesiones y conducción temeraria, enfrentándose a una posible condena de 15 años de prisión.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una orden de busca y captura para uno de los acusados del choque mortal en la M-30 tras no presentarse al juicio.

La Audiencia Provincial de Madrid ha puesto en busca y captura a uno de los dos acusados por el choque mortal que se produjo tras un "pique" de vehículos en el túnel de la autopista M-30.

Estaba previsto que este acusado, de nombre Francisco, declarase en la sesión de este miércoles del juicio, en el que se enfrenta a un 15 años de prisión por los delitos de conducción temeraria, lesiones y homicidio. Sin embargo, no ha aparecido.

En un receso, la Guardia Civil, por orden del tribunal, ha acudido a su domicilio. Nadie ha respondido. Por ello, la Audiencia madrileña ha suspendido las sesiones de la vista oral y ha dictado una orden de busca y captura.

Por el momento, se desconoce si el acusado está fugado o si ha tenido algún percance grave que le ha impedido acudir al juicio. Hasta ahora, había asistido a todas las sesiones de este juicio, que comenzó la semana pasada.

Esta misma tarde, su hermana acudirá al domicilio de Francisco —asegura que tiene una copia de las llaves— para tratar de localizarlo allí.

El acusado se enfrenta a un supuesto delito de homicidio doloso, además de lesiones y conducción temeraria, por el que el fiscal solicita para él década y media de prisión. Por su parte, su defensa pide calificar los hechos como un homicidio imprudente, lo que conlleva una pena menor.

Un jurado popular determinará la culpabilidad de éste y del otro acusado en este procedimiento, el otro conductor con el que, en julio de 2021, Francisco mantuvo un "pique" —así lo denomina la Fiscalía— sobre el asfalto de la M-30.

Aquella peligrosa carrera, a velocidades muy superiores a la permitida, acabó con la vida del doctor Juan Alfredo López, de 35 años de edad, sanitario de la Fundación Jiménez Díaz y quien, en esas fechas, estaba dedicado a la lucha contra la Covid-19.

Su viuda ejerce la acusación particular en este procedimiento y, en una sesión anterior, relató que, poco antes del suceso, había descubierto que esperaba un segundo hijo con López. Visiblemente emocionada, relató la incansable labor de su marido, desde su puesto en el hospital, contra la pandemia del coronavirus.

El otro acusado, de nombre Rafael, llegaba hoy a la Audiencia Provincial de Madrid con intención de declarar y de pedir perdón a la familia del doctor. Sin embargo, como Francisco no ha aparecido, ninguno de los encausados ha llegado a declarar.