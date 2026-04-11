Ya ha entrado en vigor: la ayuda de 1.380 € al año del Gobierno por cada hijo con distintas cantidades hasta los 18 años

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado una ayuda anual de hasta 1.380 euros por cada hijo menor de 3 años para familias con bajos ingresos. La cuantía varía según la edad: 966 euros al año para niños entre 3 y 6 años y 690 euros para los de 6 a 18 años. Esta ayuda está incluida en el sistema del Ingreso Mínimo Vital, pero pueden acceder también familias con rentas bajas aunque no reciban el IMV. La solicitud puede hacerse online o presencialmente y, en muchos casos, se concede automáticamente al solicitar el IMV.

El Gobierno ha vuelto a crear una nueva ayuda económica social. Tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, esta retribución vuelve a sentar un precedente en la política social del país.

La situación económica del país no esta en sus mejores datos ya que distintos problemas como la inflación está afectando en gran parte a muchas familias. Por ello, es necesario que se refuercen distintas ayudas públicas con el objetivo de proteger a los hogares más vulnerables.

Sin embargo, una de las premisas más importantes es la protección a la infancia. Garantizar una mayor educación y estabilidad a todos los jóvenes es uno de los requisitos más importantes, prestando una especial atención a las familias con menos recursos.

Por ello el Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva versión del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una ayuda destinada a reducir la pobreza infantil y reforzar la protección económica de los hogares con menores al cargo.

Esta retribución está incluída dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV), siendo incorporada como una de las mejoras principales impulsadas tras la reforma que se publicó en febrero de 2022.

Por otra parte, la cantidad de la ayuda varía en función de la edad del menor, poniendo como fecha estipulada el 1 de enero de cada año, y estableciendo tres niveles distintos que determinan el importe mensual y anual de la ayuda.

Para este 2026, las cantidades han quedado suscritas de tal forma que el primer nivel le corresponde a las familias con menores de los 3 años de edad. Las personas que soliciten la ayuda recibirán unos 115 euros al mes, suponiendo una ayuda de 1.380 euros al año por cada hijo.

El segundo nivel está determinado por los menores entre los 3 y 6 años. En este estamento, las familias recibirán una cantidad de 80,50 euros mensuales, extendiéndose hasta los 966 euros al año por cada hijo.

Finalemente, el nivel más alto de la ayuda está compuesto por los menores entre 6 y 18 años. Los padres podrán recibir 57,50 euros al mes, extrapolándose hasta los 690 euros otorgados a cada hijo de forma anual.

No obstante, pese a que el Complemento de Ayuda para la infancia esté vinculado al Ingreso Mínimo Vital, la ayuda no se limita únicamente a las personas que hayan solicitado la prestación. Por otra parte, también podrán acceder a la ayuda familias con rentas bajas que cumplan con los límites de ingresos y patrimonios establecidos íntegramente para la ayuda de la infancia aunque no se beneficien del IMV.

En cuanto a los requisitos para su solicitud, la Seguridad Social dicta que los ingresos anuales de la familia no pueden superar el 300% de la Renta Garantizada correspondiente a su tipo de hogar. Además, el patrimonio neto no puede sobrepasar el 150% del límite del Ingreso Mínimo Vital, excluyendo el valor de la vivienda. Tampoco puede ser ningún miembro del núcleo familiar administrador de una sociedad mercantil.

Para la solicitud del CAPI, se puede realizar por medio de la web de la Seguridad Social o de forma presencial en sus oficinas. Para su procedimiento, se deberá presentar el DNI o NIE, libro de familia y certificado de empadronamiento.

Sin embargo, este complemento se concede muchas veces de forma automática al solicitar el IMV. Por tanto, las personas que perciben una ayuda por hijo no necesitan solicitarlo de nuevo porque se reconoce que cumplen con los requisitos.

El plazo para solicitar la ayuda es de tres meses desde el nacimiento del menor o desde que se cumplen con el resto de condiciones exigidas. Además, el pago se realiza a través de una transferencia bancaria de forma mensual. Por otra parte, la Seguridad Social dispone de un simulador en su página web para quienes quieran verificar si son aptos para recibir la ayuda.