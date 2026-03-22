Manuel y Adrián han creado el imperio inmobiliario Redpiso con 6.000 operaciones en un año: "En Madrid se vende todo"
En 2025, Redpiso cerró un total de 5.352 operaciones, con más de mil viviendas publicadas y un volumen adicional, en torno al 28%, pendiente de salir al mercado.
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Las claves
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Redpiso, fundada por Manuel Fernández y Adrián Carreño en 2007, ha crecido hasta las 273 oficinas y más de 6.000 operaciones de compraventa y alquiler en un año.
La empresa apuesta por la digitalización y el acompañamiento integral al cliente, combinando tecnología e intervención humana especializada en cada zona.
En Madrid, la demanda internacional y la escasez de oferta impulsan los precios, con operaciones que muchas veces se cierran antes de publicar la vivienda.
El acceso a la vivienda se ha restringido a perfiles con altos ingresos y apoyo familiar, especialmente en barrios exclusivos donde predominan compradores extranjeros.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales en España, y especialmente en las grandes ciudades como Madrid, donde la presión de la demanda no deja de crecer mientras la oferta sigue siendo limitada.
Comprar una casa en la capital es cada vez más difícil: los precios continúan elevados, el número de inmuebles disponibles es insuficiente y el margen para los compradores, sobre todo los jóvenes, se estrecha. En muchos casos, acceder a una vivienda exige altos ingresos, ahorro previo significativo y, cada vez más, apoyo familiar.
En este escenario tan competitivo, compañías como Redpiso han experimentado un notable crecimiento, al tiempo que intentan adaptarse a un mercado cada vez más exigente y complejo. En este marco se sitúa la trayectoria de Manuel Fernández, CEO del grupo, quien analiza la evolución del sector desde dentro en una conversación telefónica con Madrid Total.
"El otro socio fundador de Redpiso, llamado Adrián, y yo trabajábamos en el mismo grupo inmobiliario y teníamos franquicias. Aprendimos cómo funcionaba el método operativo y vimos que había oportunidades de crecimiento en el sector inmobiliario si hacíamos algo diferente, mejorado, profesionalizado, etc y lo pusimos en práctica", comienza a contar Manuel.
"Convencimos a un grupo de personas que nos siguieron y comenzamos con 19 oficinas en 2007 y hemos crecido hasta las 273 oficinas en 2026", explica Fernández sobre los orígenes de la compañía, fundada junto a Adrián Carreño.