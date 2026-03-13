Ya es oficial: el Gobierno destinará 2.559 millones a becar el próximo curso a más de un millón de estudiantes

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno destinará 2.559 millones de euros a becas para el curso 2026-2027, beneficiando a más de un millón de estudiantes. La nueva convocatoria introduce mejoras para estudiantes universitarios con matrículas parciales y para aquellos con discapacidad, flexibilizando los requisitos para acceder a las ayudas. Los estudiantes de Ceuta y Melilla que se desplacen a la península recibirán el doble de ayuda por desplazamiento, pasando de 444 a 888 euros. Se crea el programa de becas Medrano, que ofrecerá al menos 900 euros al mes para universitarios que estudien en una comunidad autónoma distinta a la de residencia.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado una nueva convocatoria de becas con cifras récord para el próximo curso 2026-2027.

El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y Ciencia, Innovación y Universidades, ha dado luz verde al real decreto que fija los umbrales económicos y las cuantías de las ayudas al estudio con una inversión histórica de 2.559 millones de euros, la mayor destinada hasta ahora.

Se trata de la novena subida consecutiva desde 2018, cuando el presupuesto destinado a becas era de 1.399 millones. Con esta nueva partida, la inversión ha crecido un 83% en los últimos años, según ha explicado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La previsión del Gobierno es que durante el curso 2026-2027 se beneficien de estas ayudas 752.000 estudiantes en la convocatoria general y otros 225.000 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

En total, el número de becarios se acercará al millón de jóvenes, una cifra muy superior a la de hace menos de una década. En el curso 2017-2018, el sistema de becas contaba con 784.422 beneficiarios.

Cambios en las becas universitarias

Una de las principales novedades afecta a los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores que cursan matrículas parciales, es decir, entre 48 y 59 créditos.

Hasta ahora muchos de estos estudiantes quedaban fuera de determinadas ayudas. Con la nueva normativa, si cumplen el resto de requisitos económicos y académicos, podrán recibir parte de la beca de renta y la de residencia, con 350 euros por cada una de ellas.

"Se trata de facilitar el derecho a la educación en estudiantes que a su vez trabajan, lo que les obliga a recurrir a matrículas parciales", ha señalado la ministra.

Otra novedad relevante afecta al alumnado universitario con discapacidad. Aproximadamente 2.000 estudiantes con un grado de discapacidad entre el 25% y el 64% verán adaptados los requisitos académicos.

En estos casos, se considerará matrícula completa cursar 45 créditos, en lugar de los 60 habituales, lo que facilitará que puedan acceder y mantener la beca.

La nueva convocatoria también introduce mejoras para los estudiantes de Ceuta y Melilla que deben desplazarse a la península para estudiar.

La ayuda adicional por desplazamiento se duplica, pasando de 444 euros a 888 euros, equiparándose así a la que ya reciben los estudiantes de territorios insulares.

"No se trata de relajar requisitos, sino de evitar que indicadores desfasados excluyan a familias y se atienda a su situación económica real", ha explicado Tolón.

Otra de las medidas incluidas en el real decreto es la actualización de los umbrales de patrimonio en un 10% de media, algo que no se había revisado en los últimos quince años. Con esta actualización se pretende evitar que indicadores económicos desfasados dejen fuera a familias que realmente necesitan las ayudas.

Becas Medrano

Además de la convocatoria general, el presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un nuevo programa: las becas Medrano para el próximo curso.

Estas ayudas permitirán que universitarios puedan estudiar en centros de otras ciudades distintas a la de residencia, fomentando la movilidad. Los beneficiarios podrán recibir al menos 900 euros al mes para facilitar su estancia en otra comunidad autónoma.