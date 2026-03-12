El Gobierno confirma una ayuda de 4.000€ para contratar empleadas del hogar: cubre el 100% de la cuota de cotización

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid. Europa Press

Conciliar trabajo y familia sigue siendo un reto diario para muchas personas en España.

Jornadas largas, hijos pequeños, personas mayores que necesitan cuidado y facturas que no esperan hacen que, para muchos hogares, contratar a alguien que ayude en casa deje de ser un lujo y se convierta en una necesidad.

Sin embargo, los costes de dar de alta a una empleada del hogar suelen frenar a muchas familias a la hora de decidir si meter o no ayuda en casa.

Para aliviar esta carga, la Comunidad de Madrid ha lanzado una ayuda de hasta 4.000 euros por hogar para cubrir, en algunos casos, el 100% de las cuotas a la Seguridad Social de la persona contratada.

El objetivo es apoyar a quienes cuidan en casa a menores de 12 años, jóvenes con discapacidad de hasta 18 años o personas dependientes que vivan en el mismo domicilio, siempre cumpliendo ciertos requisitos de renta y convivencia.

En total, se destinarán 2,3 millones de euros a este programa. La ayuda se calcula sobre las cuotas pagadas durante el año previo y puede alcanzar un máximo de 4.000 euros por hogar.

En familias con ingresos por persona inferiores a 20.000 euros, la subvención puede cubrir la totalidad de las cotizaciones. En hogares monoparentales, este límite se amplía hasta rentas de 30.000 euros.

El programa financia contrataciones de al menos 58 días naturales, continuos o no, tanto para contratos temporales como indefinidos, siempre que sea una sola persona o varias contratadas de forma sucesiva.

Además, el trabajo debe realizarse en el domicilio del empleador dentro de la Comunidad de Madrid, y normalmente los solicitantes deben estar trabajando a jornada completa, ya sea por cuenta propia o ajena, durante el periodo subvencionado.

No obstante, más allá del ahorro económico, estas ayudas fomentan el empleo formal en un sector donde todavía existe mucho trabajo no declarado.

Al vincular la subvención a las cuotas abonadas a la Seguridad Social, se anima a las familias a dar de alta correctamente a las empleadas del hogar, cumpliendo con la legislación laboral.

Para muchas familias, poder recuperar hasta 4.000 euros en un año hace más viable contratar ayuda profesional y aliviar la carga que recae, casi siempre, sobre los padres.

Las solicitudes se podrán tramitar hasta el 30 de abril a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, un plazo clave para organizar los próximos meses con un poco más de margen y menos estrés económico.