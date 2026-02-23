Madrid alerta de que faltan 1.500 guardias civiles en la capital: "No tienen medios para poder desempeñar su trabajo"

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid alerta de la ausencia de 1.500 guardias civiles en la región y reclama más medios para el cuerpo. El consejero López-Valverde justifica la petición por el aumento de homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas en Madrid. El Delegado del Gobierno, Francisco Martín, asegura que la criminalidad está en mínimos históricos y que la plantilla policial ha crecido un 10,6% desde 2018. López-Valverde pide responsabilidades al ministro Marlaska por la reciente dimisión en la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual.

Miguel López-Valverde, Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, ha alertado el pasado domingo 22 de febrero a la Delegación del Gobierno la ausencia de 1.500 guardias civiles en la región.

El motivo que le ha llevado a emitir esta propuesta es el aumento del ratio de tres delitos en la Comunidad de Madrid. López-Valverde asegura que los datos de criminalidad en "homicidios, agresiones y tráfico de drogas" se han visto incrementados.

La petición se ha emitido a través de un audio que el mismo Consejero de la Comunidad de Madrid ha enviado a los medios de comunicación durante el acto de presentación del Programa Regional de Capacitación Digital dirigido a asociaciones y entidades deportivas en Alcobendas.

Sin embargo, esta declaración no es más que una respuesta al testimonio que el Delegado del Gobierno, Fernando Martín, realizó el pasado sábado 21 de febrero, en el que defendía el realismo de los datos de criminalidad en 2025, desmintiendo a la Comunidad, tildando a la región de "triunfalista" y de "promover el discurso del miedo".

A raíz de ello, durante las III Olimpiadas sobre la Unión Europea celebradas en la Universidad Rey Juan Carlos, Martín incidió: "Es una realidad que, tras más de 20 años, hemos alcanzado la cifra de criminalidad más baja en la historia de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, por eso se ponen nerviosos cuando se les dice la verdad".

Como respuesta, López-Valverde reclamaba al Delegado un mayor apoyo: "Al final, los datos son muy preocupantes y lo que tiene que hacer, de alguna forma, que ya también se ha comentado, es que nos faltan 1.500 guardias civiles en la región -a pesar de que los sueldos están en 2.000 euros-. Tiene que potenciar darles medios, que nos estamos viendo día tras día que no tienen medios para poder desempeñar su trabajo".

En cuanto a la falta de efectivos en los cuerpos de seguridad del Estado, Martín desmentía el dato promovido por la Comunidad de Madrid, asegurando que han crecido un 10,6% las plantillas desde el 2018.

Además, incidía en ello afirmando que desde la capital asustan a la población: "En estos momentos hay el máximo de plantilla, el máximo de eficacia policial y la menor criminalidad de nuestra historia. Creo que es lamentable que algunos se sientan incómodos con estos datos porque, insisto, lo que hacen es desmontarles su discurso del miedo".

Ante ello, el Consejero de la Comunidad de Madrid ha incidido en el aumento de los datos en tres delitos como son los homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas, y ha calificado estas declaraciones del Delegado del Gobierno como "una falta de gestión".

Por otra parte, López-Valverde ha apuntado más alto y le ha pedido "responsabilidades a Marlaska" tras el caso con el Cuerpo Nacional de Policía por la dimisión del director adjunto José Ángel González tras su renuncia por una querella en un delito de agresión sexual.