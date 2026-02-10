David Bustamante lo deja todo para iniciar en noviembre su nuevo proyecto en Madrid: necesita 31 trabajadores

El nuevo proyecto refuerza la posición del Teatro La Latina como referente cultural en Madrid, sumándose a una cartelera con grandes títulos y humor.

La obra está inspirada en la novela de Isabel Allende y el personaje creado por Johnston McCulley, con banda sonora de Gipsy Kings y John Cameron.

El musical, que se estrenará en noviembre, contará con un elenco de unos 31 artistas, incluyendo seis personajes principales y un potente cuerpo de baile.

David Bustamante abandona temporalmente su faceta de cantante para protagonizar 'El Zorro, el musical' en el Teatro La Latina de Madrid.

David Bustamante deja a un lado la etiqueta de 'cantante' para embarcarse en un nuevo proyecto teatral en Madrid: protagonizar El Zorro, el musical, el gran estreno de noviembre en el Teatro La Latina.

El artista cántabro afronta una nueva etapa profesional en la que su foco deja de ser exclusivamente la música para centrarse en el teatro musical, liderando la versión española de El Zorro que llegará en noviembre a La Latina. En esta producción, Bustamante se mete en la piel de Don Diego, un joven noble español afincado en la California del siglo XIX que decide rebelarse contra la injusticia y el abuso de poder, adoptando la identidad secreta del Zorro para proteger a los más desfavorecidos.

La compañía Sunset Entertainment ha puesto en marcha un proceso de audiciones para completar el reparto de esta ambiciosa producción, con el objetivo de seleccionar a los intérpretes de seis personajes principales y formar un potente elenco de baile con alrededor de 25 artistas en escena.

Los aspirantes han podido presentarse a las pruebas hasta el 9 de febrero, en unas audiciones organizadas por la directora del montaje, Sara Pérez, junto al director de casting John Varo, responsables de elegir al equipo artístico que acompañará a Bustamante en este nuevo reto.

Un musical en el Teatro La Latina

La adaptación que se estrenará en Madrid mantiene la esencia del exitoso musical original, nacido en 2008 y reestrenado en 2022, con una puesta en escena de tono épico que combina acción, aventuras, romanticismo y combates coreografiados. La historia se inspira en la novela El Zorro. Comienza la leyenda, de Isabel Allende, y recupera el legado del personaje creado en 1919 por Johnston McCulley, uno de los primeros grandes héroes de la ficción moderna y un icono de la cultura popular.

La banda sonora del montaje corre a cargo de Gipsy Kings y John Cameron, con temas que mezclan rumba flamenca y música teatral para acompañar las peripecias del enmascarado más famoso del imaginario colectivo. El libreto, firmado por Stephen Clark y Helen Edmundson, rinde homenaje al cine clásico de aventuras mediante una escenografía dinámica, luchas minuciosamente coreografiadas y un marcado tono legendario que convierte a El Zorro, el musical en uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada en Madrid.

El estreno de El Zorro, el musical en noviembre se suma a una cartelera del Teatro La Latina que ya apuesta por los grandes títulos y el humor, con propuestas familiares como Oliver Twist y Los Chicos del Coro, además de monólogos de éxito como Efectiviwonder, de El Monaguillo, y Apocalípticamente correcto, de Luis Piedrahita.

Con la llegada del Zorro y el salto de David Bustamante al frente de este proyecto, el histórico teatro madrileño refuerza su posición como uno de los epicentros del ocio y la cultura en la capital.