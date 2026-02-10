Alerta de nivel rojo en varios pueblos de Madrid por riesgo de desbordamiento en los ríos Jarama, Henares y Alberche

Alerta de nivel rojo en Madrid por un "elevado riesgo" de desbordamiento del río Jarama: "Precaución máxima"

Las claves nuevo Generado con IA La Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene la alerta roja por riesgo de desbordamiento en los ríos Jarama, Henares y Alberche en varios municipios de Madrid. El caudal del río Jarama supera los niveles de riesgo en localidades como San Fernando de Henares, Algete y Titulcia, debido a las lluvias recientes. El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado el Retiro y otros ocho parques históricos durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas y fuertes rachas de viento. La reapertura de los parques se realizará tras evaluar los posibles daños en los árboles, y se informará a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activos este martes los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama, el Henares y el Alberche. Debido a las lluvias de las recientes borrascas, actualmente se superan los niveles de riesgo en el caudal a su paso por la zona de los municipios de San Fernando de Henares, Algete, Aldea del Fresno o Titulcia.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, consultado por Europa Press a las 9.00 horas, el caudal del Jarama a su paso entre San Fernando y Mejorada del Campo es de 2,58 metros, más de uno por encima del límite (1,75).

Mientras, en la propia localidad de San Fernando también se sitúa ligeramente por encima de los valores máximos (560,88 frente a 560,70).

En Valdepeñas, el caudal medio es de 4,09, por encima de los 3,50 en que se sitúa el nivel rojo; mientras que en Algete está en 2,88 metros (rojo en 2,15) y en Puente Titulcia se sitúa en 3,29 metros y en descenso, según los valores oficiales de la CHT.

En el resto de ríos, el Henares se sitúa ligeramente por encima de los valores de riesgo a su paso entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, mientras que en Aldea del Fresno el río Alberche lleva un caudal medio casi un metro por encima del nivel de alerta roja.

Parques cerrados

Un día más de situación meteorológica adversa debido a las borrascas, la capital ha decidido cerrar también el Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad.

La clausura se extenderá durante todo el día de este martes por condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

🔴 ACTUALIZACIÓN. Alerta hidrológica

La @chtajo mantiene y activa el nivel rojo en varias estaciones de medición de la Comunidad de Madrid:



Río Jarama

* Puente Titulcia (Ciempozuelos)

* Valdepeñas (Patones)

* Mejorada-San Fernando (San Fernando de Henares)

* San Fernando… pic.twitter.com/m3iW3PKUbX — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) February 10, 2026

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 57 km/h en la franja de 12.00 a 18.00 horas.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

El Consistorio informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.