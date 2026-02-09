Ya es oficial el caos en el servicio de Cercanías de Madrid por la huelga: "No nos mintáis, no ha pasado un tren en hora y media"

Las claves nuevo Generado con IA La huelga de trenes en Madrid y otras zonas de España ha causado el colapso de Cercanías, afectando a casi 2 millones de personas. Miles de usuarios han esperado más de una hora por un tren, con servicios mínimos considerados insuficientes y estaciones saturadas desde primera hora. El descontento y las protestas han sido generalizadas, con críticas dirigidas al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión del servicio. Más de 350 servicios han sido cancelados y Cercanías funciona solo al 50% de su oferta habitual, obligando a muchos trabajadores a perder el día.

Madrid, y prácticamente toda España, se encuentra colapsada por la huelga de trenes que tiene previsto afectar a casi 2 millones de personas en los próximos días. La situación que viven los sistemas actualmente en el país ha llevado al sector a convocar parones en los servicios durante los días 9, 10 y 11 de febrero, traduciéndose en un colapso general de andenes y estaciones.

Así pues, desde primera hora de la mañana se han podido ver imágenes dantescas de miles y miles de personas agolpadas esperando durante periodos de más de una hora a que pasara algún tren que les llevara a su destino. Una situación, en protesta por la gestión de Óscar Puente, ministro de Transportes, que se ha hecho especialmente dramática en la Comunidad de Madrid.

Y es que miles de personas han llegado en la mañana de este lunes tarde a sus trabajos, o ni siquiera han podido hacerlo, así como al resto de sus obligaciones por una situación que era esperable después de la convocatoria de la citada huelga. El descontento y el enfado en los usuarios se ha hecho palpable desde los primeros minutos con constantes protestas.

"Es falso que se hayan cumplido los servicios mínimos", decía Iñaki, un viajero que esta mañana ha tenido que esperar durante más de una hora y media a que un tren pasara por su parada de la Línea 4B de Cercanías en dirección hacia Colmenar Viejo.

"Entre las 06:30 y las 08:00 horas no ha pasado ningún tren por la estación de Nuevos Ministerios", decía con un tremendo enfado por una gestión que le ha trastocado toda la mañana. Además, se trata de una problemática que tendrá continuidad durante este martes y el miércoles, ya que Óscar Puente no ha conseguido detener los parones.

Caso en el Cercanías de Madrid

En líneas generales, los usuarios se han sentido engañados y estafados por el pésimo servicio ofrecido a pesar de que estaba garantizada una cobertura mínima, tal y como suele suceder en casos de huelgas, ya sean parciales o generales. "No mintáis ni engañéis a los usuarios" decía el propio Iñaki, quien calificaba lo vivido como vergonzoso.

La palabra que muchos han elegido para definir esta situación ha sido caótica y señalaban directamente a la figura del ministro, en el centro de todas las dianas tras las catástrofes ferroviarias vividas de manera consecutiva en Adamuz y Gélida hace solo unas semanas. "Que no funcione es normal", decía otro usuario señalando al exalcalde de Valladolid.

La conclusión generalizada para todos los usuarios ha sido "de perder el día". Algo que, por otro lado, entraba dentro de lo esperado teniendo en cuenta la gran cobertura de estos parones con más de 350 servicios cancelados y con los Cercanías operando solo al 50% de su oferta habitual.

Además, muchos usuarios se han quejado también de la deficiencia de unos servicios mínimos que han considerado insuficientes o nulos, considerándose los más perjudicados de esta rocambolesca polémica: "Los sindicatos de maquinistas de Renfe tienen todo su derecho de hacer huelga, pero los perjudicados son los trabajadores como yo". Esto decían muchas de las personas que han tenido que esperar durante horas a que pasara un tren por su estación.

Y es que en algunos casos, estos vacíos han sido incluso de más de 2 horas. Y cuando uno de esos trenes llegaba, lo hacían cargados de pasajeros, haciendo casi imposible poder subirse a ellos. Un caos cuyo impacto perdurará durante las próximas jornadas generando un gran perjuicio a la sociedad y que para muchos tienen un claro responsable.