4 de cada 10 familias de Madrid ya hacen la compra en esta tienda: los 7 centros que el súper de moda abre en la Comunidad

Hacer la compra es uno de los momentos más importantes de la semana para muchas familias. Sobre todo porque es de vital importancia mirar en qué gastamos cada euro y cada céntimo si queremos llegar a fin de mes de una manera tranquila, e incluso fantasear con la idea de poder ahorrar algo. Esta es una situación mucho más complicada en ciudades como Madrid, donde los precios son aún más caros.

Es por ello que cada vez más familias madrileñas terminan tomando nuevas decisiones en su día a día para hacer la compra, buscando la mejor oportunidad del mercado. La inflación, que golpea todavía más a localidades como Madrid, e incluso a sus municipios cercanos, hace que productos como la leche, los huevos o el pollo se conviertan en un lujo que no todos se pueden permitir.

Lo que para muchas familias se ha convertido en un quebradero de cabeza, para otros se ha transformado en una oportunidad para penetrar en el mercado gracias a la competitividad de sus precios sin dejar de lado la calidad. El caso más claro es Aldi, la que podría definirse como la cadena de supermercados que se está poniendo de moda en la Comunidad de Madrid.

Y es que, los últimos datos facilitados por la compañía muestran como 4 de cada 10 familias madrileñas ahora eligen Aldi para hacer su compra semanal. Una cuota muy importante de los residentes en la Comunidad han depositado su confianza en una firma relativamente nueva en España si se compara con otros gigantes del sector, especialmente de carácter nacional.

Este éxito no solo ha llevado a Aldi a sus mejores resultados, sino a embarcarse también en un proyecto de inversión y crecimiento, tanto en España como en la Comunidad de Madrid .Por ello, la empresa prevé abrir 40 nuevas tiendas repartidas por todo el país durante el 2026, 7 de las cuales estarán en la región.

¿Dónde estarán los nuevos Aldi de Madrid?

Aldi se consolida año tras año como un gigante de los supermercados en España. Debido a su crecimiento, ya acumula 8 millones de clientes y 490 establecimientos. Sin embargo, su modelo no está igualmente extendido por todo el país, ya que la región en la que más crecimiento y aceptación ha experimentado es la Comunidad de Madrid.

Solo en 2026 va a abrir hasta 7 nuevas tiendas, lo que supone una expansión estratégica en toda regla. En total, ya son 68 los supermercados con los que cuenta la firma, lo que supone una superficie de ventas de más de 70.000 metros cuadrados. Solo durante el año pasado, la cadena incorporó casi 5.200 m2 adicionales con la inauguración de sus 5 nuevos puntos de venta.

Estos fueron el del barrio de Delicias y el del barrio de Lucero de la capital madrileña, y en los municipios de Las Rozas, Getafe y Leganés. Ahora, esta opción que eligen cada vez más hogares en la región, 4 de cada 10 familias como indican sus datos oficiales, celebra la llegada de nuevas sucursales.

La primera apertura de 2026 en la Comunidad de Madrid tendrá lugar el miércoles 18 de febrero en el distrito de Hortaleza, concretamente en la Carretera de Canillas, 43. Contará con cerca de 1.200 m² de sala de ventas y un equipo de 16 trabajadores y trabajadoras.

Junto a Madrid, las otras regiones que más se potenciarán en su plan de expansión serán Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Aunque el crecimiento de Aldi no solo se demuestra con la apertura de más tiendas. Y es que 2025 finalizó con la ampliación de su plataforma logística en Pinto, alcanzando una superficie cercana a los 40.000 m2.

Esta infraestructura se ha convertido en una pieza clave para absorber el incremento de clientes y de sus ventas y asegurar la frescura y calidad de los productos en la región, con suministro diario a todas sus tiendas. Un refuerzo logístico indispensable para potenciar su éxito en la calle.

Además, la compañía seguirá haciendo gala de sus competitivos precios. Gracias a su modelo, los clientes de ALDI ahorran a partir de 20 euros semanales en su compra, en comparación con la media del sector. Entre enero y noviembre de 2025, la compañía redujo el precio de más de 930 productos en todos sus supermercados en España, y se activaron ofertas y promociones semanales contribuyendo a facilitar el ahorro de las familias en su compra semanal. Todo ello hace que se haya consolidado como la cadena que más ha crecido en número de compradores en los últimos cuatro años.