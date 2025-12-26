La Aemet predice un fin de semana terrible en Madrid: regresan las lluvias, las nevadas y temperaturas de hasta -6 ºC

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet prevé un fin de semana con lluvias, nevadas y temperaturas que pueden llegar hasta los -6 ºC en la sierra de Madrid. En Madrid capital, las temperaturas rondarán 1 ºC, mientras que en municipios como Aranjuez los termómetros bajarán hasta -3 ºC el sábado. El domingo se espera un ascenso de las temperaturas y lluvias en varias zonas de la Comunidad de Madrid, como Colmenar, Cercedilla y El Escorial. El tiempo será muy variable, con cielos nubosos, nieblas y heladas, especialmente en las primeras horas del día.

Después de mucho tiempo esperándola en Madrid, ya se ha esfumado. La Navidad es historia, aunque los días de fiesta, y para muchos de vacaciones, continúan. De hecho, muchos enfocan ya sus miradas hacia sus jornadas más esperadas y es que los primeros festivos han caído muy mal en el calendario y ahora es cuando llega el primer fin de semana de estas fechas tan señaladas.

Por ello, es un momento clave para los desplazamientos, ya que muchas personas aprovecharán las próximas horas para ir a ver a sus seres queridos o para hacer esa pequeña escapada que tenían planeada a algún pueblo de la sierra madrileña. Por esta cuestión, todos ellos se encuentran ahora estirando sus cuellos y mirando hacia el cielo para intentar descifrar qué tiempo va a hacer.

Pero es complicado predecirlo, ya que se vienen días de muchos cambios. El frío no nos abandona, pero sí habrá jornadas en las que respete más, con mínimas superando los 0 grados y con máximas que se situarán en los 12. Sin embargo, también habrá jornadas infernales con los mercurios cayendo hasta los -6 grados en algunos puntos, sobre todo de la sierra.

Así que cuidado con ese plan tan tradicional de ir a ver la nieve a la montaña madrileña, ya que el frío seguirá golpeando con mucha fuerza. Además, se esperan algunas precipitaciones tanto en forma de lluvia como en forma de nieve. Por lo tanto, hay por delante un panorama bastante completo y variopinto en el que no faltará de nada.

En definitiva, un tiempo bastante impredecible, pero donde la tónica habitual seguirá siendo el frío en unas Navidades que están siendo mucho más gélidas que las de años anteriores. Por eso es obligatorio coger el abrigo y tenerlo siempre bien a mano.

¿Cuánto frío va a hacer este fin de semana?

La respuesta es clara: bastante. El mal tiempo, o el tiempo propio de estas fechas, no da tregua. Por ello, en la mañana de este viernes los cielos han amanecido con temperaturas muy bajas e incluso con alerta amarilla por heladas. Y es que se han registrado hasta mínimas por debajo de los -6 grados.

Los cielos van a permanecer nubosos y con intervalos nubosos abriéndose abundantes claros durante la tarde. Eso sí, podrían aparecer algunas precipitaciones que, en función de la altitud, podrían caer en forma de nieve. La cota se situará en torno a los 900 metros.

En Madrid capital, las temperaturas se situarán en torno a 1 grado mientras que en zonas como Aranjuez pasarán la barrera de los 0. Sin embargo, en este municipio el día más complicado será el sábado, donde los termómetros caerán hasta los -3. Será una jornada de nuevo con cielos poco nubosos generalizados, nieblas y heladas.

Aunque el cambio más brusco llegará el domingo y es que se espera una subida de las temperaturas y la presencia de lluvias en varios puntos de la Comunidad como Colmenar, Cercedilla o El Escorial. Respecto a las temperaturas, puntos como Madrid, Getafe o Navalcarnero ascenderán hasta los 5 de mínima, mientras que Alcalá tocará los 12 de máxima.