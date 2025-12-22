Raquel Méndez, la lotera que celebra por tres al vender el segundo premio, cumplir años y jubilarse: "Soy la diosa Fortuna"

Raquel, la lotera de la Administración número 16 que ha vendido el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. EFE / Mariscal

Madrid ha sido el primero en descorchar el champán con el segundo premio de la Lotería de Navidad, a tan solo 21 minutos de haberse comenzado a cantar los números desde el Teatro Real. A Raquel Méndez la ha pillado café en mano mientras desayunaba en su casa. Es lotera de la Administración número 16, en la calle del Barquillo, la cual ha vendido íntegro el número 70.048.

"Lo estaba escuchando mientras y lo he reconocido nada más lo he oído. Me he venido aquí corriendo", expresa. Para ella el 22 de diciembre es una fecha especial, pero no solo por ser este gran sorteo, sino porque es su cumpleaños. Para ser exactos, cumple 68 años. "Vender este premio ha sido mi regalo", cuenta a los medios.

Y no solo eso, pues este mes será el último que trabaje en esta administración. Y es que tras 14 años en la misma, dentro de unas semanas se jubila. Una despedida que por todo lo alto.

"Para mí es como si ya me hubiera tocado la lotería", cuenta con emoción Raquel, botella de champán en mano y roscón de Reyes en la otra, el cual ha repartido entre quienes se han acercado a celebrar este premio al número 10 de la céntrica calle.

"Soy la diosa Fortuna", dice rodeada, no solo de sus compañeros de trabajo, sino de sus dos nietos que han llegado desde Bélgica para pasar con ella su día. "Ahora que me voy a jubilar queremos hacer juntos el Camino de Santiago", dice ella, natural de Vigo.

El premio

Precisamente, hasta la provincia gallega es donde ha volado este número. En concreto, han sido los trabajadores de la conocida empresa Bimba y Lola los afortunados en llevarse los 125.000 euros brutos (108.000 euros después de impuestos) por décimo.

El titular de esta administración, Alberto Ferrer, junto a su mujer (también socia), Lucía Pascual, explican que a esta se vendió de forma online. Otra parte se la han llevado algunas empresas más pequeñas de Madrid y vecinos de la zona de Chueca, donde se encuentran. "Una es de ingeniería y otra es nueva", ha contado Lucía sobre dichas compañías.

Los loteros de la Administración número 16 durante la celebración del segundo premio de la Lotería de Navidad. I.G.

"Uno nos pidió que le eligiéramos el número más feo y le dimos este. Se llevó tres décimos", explica Jessica, otra de las loteras que forman una plantilla de 18 trabajadores. "A la gente no le suelen gustar mucho los ceros".

El titular aclara que se han vendido 1.490 décimos, pues ha habido otros 490 que se han tenido que devolver por quedar desiertos. Un premio total dotado con 1.250.000 euros a la serie.

A pesar de todo, el resto de agraciados no han acudido a celebrar con los loteros a esta administración. "Estamos muy felices", dicen, mientras corean el número, saltan y ríen. Piensan que otra razón de la "suerte" de este año ha sido por culpa de Andrés.

Apodado por sus compañeras "el otro calvo de la Lotería" -puesto que lleva la cabeza rapada al cero-, ha protagonizado el anuncio de esta administración en sus redes sociales. Un guiño al personaje que interpretó durante años el actor británico Clive Arrindell, fallecido en 2024.

Alberto y Lucía llevan al frente de esta administración desde 2011, cuando decidieron adquirirla. Siendo la número 16, además, es una de las más antigua de Madrid. Afirman estos que lleva abierta al menos desde la segunda mitad del siglo XIX.

En todo este tiempo, ha ido cambiando de manos. Con los actuales dueños no les habían tocado grandes premios hasta el año pasado. Fue un anticipo de lo que les esperaría este año, pues repartieron parte del primer premio en la Lotería del Niño.

"Estamos muy ilusionados. Pero ahora tendremos que trabajar para ponernos a gestionar el pago de todo este dinero", ha afirmado Alberto. Ninguno de ellos se han quedado con décimos de este número. "El mejor premio para nosotros es haberlo dado", afirman aun así.