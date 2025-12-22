El municipio de Madrid al que bendijo Rappel: le toca un millón de euros con un tercer premio, un cuarto y dos quintos

El municipio de Madrid al que bendijo Rappel: le toca el tercer premio, un cuarto y dos quintos por valor de un millón de euros

San Lorenzo del Escorial ha sido la localidad más premiada de la Comunidad de Madrid en el Sorteo de Loterías de Navidad de 2025. Dos de las administraciones del municipio han podido repartir un tercer premio, un cuarto premio y dos quintos premios.

La Administración ‘Pepito Herranz’, ubicada en la Calle del Rey, 22 ha sido la más premiada. El local ha sido uno de todas las administraciones premiadas que ha podido repartir el tercer Premio, con el número 90.693, y un quinto premio, concretamente el 60.649.

Al otro lado del municipio la suerte también ha estado presente ya que la Administración 'Felipe II' ha sido otra de las premiadas. Este local ha podido repartir un cuarto premio (el 78.477) y un quinto premio (el 77.715). Eso sí, ambos compartidos, con la Administración ‘Pepito Herranz’.

En total la Administración ‘Pepito Herranz’ ha repartido 820.000 euros por cada serie premiada y 82.000 euros a cada décimo premiado. Por su parte, la Administarción ‘Felipe II’ ha repartido 260.000 euros a cada serie premiada y 26.000 euros a cada décimo premiado.

La predicción de Rappel

El éxito de San Lorenzo de El Escorial en este Sorteo de Loterías de Navidad ya fue predecido por el famoso vidente Rappel.

El veterano vidente de 80 años lanzó una predicción en sus redes sociales el día 18 de diciembre, anunciando que "varios premios caerán en San Lorenzo de El Escorial".

Tras augurar que más de un premio caerían en el municipio, el interés en adquirir un décimo se disparó entre los habitantes de San Lorenzo de El Escorial.

Otros premios

Las administraciones de San Lorenzo del Escorial no han sido las únicas agraciadas en la Comunidad de Madrid. El 'Gordo' ha caído, por ejemplo, en la calle Ricardo Ortiz, 8; y el segundo premio íntegro ha ido al número 16 de la calle Barquillo, en el centro de la capital.

Pero también ha tocado el tercer premio en otras administraciones de Madrid centro la calle Alcalá, 18, en la Plaza Isabel II, 2, en la calle del Carmen, 22 (Doña Manolita), en el Intercambiador de Transportes de Moncloa Princiesa, 82, en la calle Santa Engracia, 98, en la calle Duque de Alba, 10, en la calle Narvaez 13 y en la calle Arenal, 16.

Y, por supuesto, en otros municipios de la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares (José María Pereda, 5), en El Alamo (Escuelas, 5), en Collado Villalba (Antonio Varela, 15).

Un Municipio histórico

San Lorenzo de El Escorial es un municipio a las afueras de la Comunidad de Madrid conocido por el encanto de sus calles.

Se trata de uno de los lugares más visitados de la Sierra de Guadarrama para realizar una pequeña escapada de fin de semana.

Entre sus puntos más visitados destacan sitios emblemáticos como el Monasterio, construido tras la orden de Felipe II y recibiendo el nombre de Real Sitio de El Escorial. Además, la localidad fue declarada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO el 2 de noviembre de 1984.