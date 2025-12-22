Ester Lanchas dejó su trabajo para ser lotera y ha repartido 64 millones del 'Gordo' de Navidad en Madrid: "Lo sueñas siempre"

Las claves nuevo Generado con IA Ester Lanchas dejó su anterior trabajo para regentar la administración de lotería familiar en La Elipa, Madrid, y ha repartido 64 millones de euros con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad. La administración, fundada por su padre en 1988, vendió 16 series de 4 millones de euros cada una a través de participaciones, muchas de ellas a la Asociación Isegoría de Arganzuela. El número premiado fue elegido por una corazonada de un cliente que pidió una terminación específica y no era un número abonado habitual. Es la primera vez que esta administración reparte el 'Gordo', lo que generó gran emoción y celebración en la familia Lanchas y entre los premiados.

Pocos días hay más especiales para millones de españoles que el 22 de diciembre, jornada en la que se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Y pocos días habrá más especiales en la vida de los Lanchas, la familia que lleva la administración ubicada en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz, en el madrileño barrio de La Elipa, en Ciudad Lineal.

Ellos han sido los encargados de llevar la suerte hasta las familias que han sido agraciadas con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad que se ha vendido en la ciudad de Madrid. Todo en su administración, esa que el padre de Ester, José, abrió en el año 1988 y que ahora regenta ella junto a su marido después de que su progenitor se jubilara.

Un merecido descanso que tiene ahora su justa recompensa, y es que Ester ha podido celebrar junto a su padre y junto al resto de su familia su día más especial como lotera, una profesión que le vino heredada con cierto retraso, ya que originalmente ella tenía otro puesto de trabajo. Sin embargo, tal y como contaba a Madrid Total minutos después de celebrar el premio, decidió dar un giro a su vida.

"Yo no estaba muy a gusto en otro sitio donde trabajaba y le dije a mi padre que lo dejaba y que me venía con él, de fijo. Mi padre tenía una edad, le faltaban pocos años para jubilarse. Después se vino mi marido conmigo". Y es que los Lanchas funcionan como un gran equipo que ahora se han convertido en los poseedores 'la suerte', algo que han perseguido durante años.

"Mi madre ha ido a comprar el champán, vamos improvisando. Es algo que sueñas todos los años y nunca pasa. Es mucha alegría. Mi padre abrió esta Administración en el año 1988, cuando yo tenía 5 años. Se jubiló después de 30 años y ahora estoy yo. Se lo dedicamos a él también".

Ester se ha mostrado visiblemente emocionada e incluso ha reconocido que no ha podido contener las lágrimas en unas horas que han sido de lo más especiales. "Estaba atendiendo a un cliente porque los lunes tenemos más jaleo. Me ha llamado la prensa y me lo ha dicho. Me he emocionado mucho. He llamado a mis padres y a mi marido. Hemos vendido 16 series de 4 millones de euros. No es un número abonado, ha sido aleatorio".

Entre tantas lágrimas de satisfacción, Ester ha tenido tiempo de bromear y de reconocer entre risas las pocas habilidades de su marido como pitoniso, ya que le auguraba una mañana tranquila: "Estoy muy emocionada. Cuando me he enterado he llorado. Después han llegado mis padres y lo hemos celebrado. Mi marido tenía al niño en casa con fiebre y me ha dicho que no iba a haber jaleo... No sé ni cómo lo vamos a celebrar. Ahora quiero vivir el momento".

Una corazonada en Navidad

Un momento que seguramente no olvidará ni ella ni tampoco la asociación madrileña que ha sido agraciada con este premio, un éxito que ha estado repleto de fortuna, como no podía ser de otra forma. "Hice participaciones a 4 euros, así que está más repartido de lo que pensábamos. Lo tiene una asociación de Madrid. A ver si aparecen para celebrarlo".

La agrupación premiada ha sido la Asociación Isegoría, quienes se definen como un "foro independiente de análisis y reflexión crítica para una sociedad más democrática, justa e igualitaria" y que se sitúa en el distrito de Arganzuela de Madrid.

Pero lo más llamativo de esta increíble historia es que, como no podía ser de otra forma, nada estaba planeado. Ni siquiera que este número se fuera a vender en esta administración de La Elipa, ya que todo se debió a una corazonada con la terminación de la persona que gestionó con Ester la compra de dicha participación.

"Me vino un cliente y me dijo quiero un '2'. No tenía ese número, así que se lo busqué y se lo di. Me vino muy directo. Todavía no ha venido nadie por aquí. Me imagino que vendrá alguien de la asociación a celebrarlo. Aquí les esperamos".

Quienes no iban a esperar para celebrar son los Lanchas, ya que nunca habían vivido una jornada tan efusiva como la de este lunes previo a la Navidad de 2025: "Es la primera vez que damos el 'Gordo' de Navidad y es súper emocionante. Se ha dado el premio de los Jueves, de los Sábados, la Primitiva, un quinto premio de Navidad... Pero esto ya es una locura".

La pena para ellos es que no se quedaron con ningún décimo ni participación de este número: "No podemos llevar de todos". Pero no descartan que pueda haber alguna persona con suerte en este castizo distrito: "Yo creo que tiene que haber alguno por el barrio. El miércoles vinieron a hacer las cuentas y algún décimo se puso en ventanilla. Me imagino que sí, porque esto empezó en julio. La semana pasada, lo que se ha vendido es del barrio".

A partir de ahora, Ester se convertirá sin duda en la lotera favorita de esta asociación con la que reconoce que llevaba ya trabajando "6 o 7 años". Una ilusión que también ha llegado a un experimentado lotero como José, su padre, ya retirado y que ha vivido desde un segundo plano la emoción del día más grande. "Estoy súper satisfecho por toda la gente que le ha tocado, por mí y por mi niña".