Comprueba qué premios de la Lotería de Navidad han caído en la administración de tu zona en Madrid: del Gordo a los quintos

Jessica, responsable de soporte y atención al cliente de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048. EFE

Las claves nuevo Generado con IA El Gordo de la Lotería de Navidad ha recaído en el número 79432, premiando principalmente a tres localidades de León y a Madrid, en la calle Ricardo Ortiz, 8. El segundo premio, el número 70048, fue vendido íntegramente en la administración de la calle Barquillo, 16, en el centro de Madrid. El tercer premio, el 90693, se ha repartido en varias administraciones de la capital y municipios como Alcalá de Henares, El Álamo y San Lorenzo del Escorial. Cuartos y quintos premios han estado muy repartidos entre administraciones de Madrid ciudad y diferentes municipios de la Comunidad, destacando puntos emblemáticos como Doña Manolita y el Intercambiador de Moncloa.

Antes del 22 de diciembre, toca encender las luces, ir a algún mercadillo o quizás pasar por un tren de los Reyes Magos, pero la Navidad empieza, verdaderamente, con el sorteo de la Lotería. Con ese cantar de los niños de San Ildefonso, con ese champán descorchado en cada administración y con el Gordo, este año, cayendo en tres pueblos de León (La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón) y en Madrid (calle Ricardo Ortiz, 8).

Pero en la capital, con su Doña Manolita y su administración en el intercambiador de Moncloa, siempre caen muchos más premios. Realmente, todos: desde el Gordo a todos los quintos.

Para los madrileños con suerte, Madrid Total ha recopilado todas las administraciones donde han tocado los premios para que puedas comprobar, un año más, si has sido afortunado (o no).

El Gordo

El primer premio otorga 4.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. Aunque, en realidad, el premio real se queda en 328.000 euros —al pagar un 20% de impuestos—.

Este año, el número de la suerte ha sido el 79432 y se ha dado a conocer a las 10:45 horas. La suerte ha ido a parar prácticamente en su totalidad a León (La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón) y a Madrid (Calle Ricardo Ortiz, 8).

Trabajadores de la administración Nº 246 de Madrid realizan declaraciones tras vender 16 series del 79.432, que ha sido el número agraciado con el Gordo .

Segundo premio

El segundo premio de la Lotería ha sido el más temprano: ha salido a las 9:22 horas de este 22 de diciembre y ha sido para el número 70048. Otorga 125.000 euros por décimo, lo que se queda en 85.000 euros exentos de impuestos. Es decir, el ganador recibirá 108.000 euros por décimo.

Ha sido vendido íntegramente en la administración de loterías número 16 de la calle Barquillo, ne pleno centro de la capital.

Tercer premio

El tercer premio de la Lotería de Navidad de 2025 ha sido para el número 90693, ha salido a las 11:12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla y reparte 500.000 euros a la serie.

Se ha vendido en varias administraciones de Madrid, concretamente en las administraciones de la calle Alcalá, 18, en la Plaza Isabel II, 2, en la calle del Carmen, 22 (Doña Manolita), en el Intercambiador de Transportes de Moncloa Princiesa, 82, en la calle Santa Engracia, 98, en la calle Duque de Alba, 10, en la calle Narvaez 13 y en la calle Arenal, 16.

Pero también en algunos municipios de la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares (José María Pereda, 5), en El Alamo (Escuelas, 5), en San Lorenzo del Escorial (calle del Rey, 22), en Collado Villalba (Antonio Varela, 15).

Cuartos Premios

Los Cuartos Premios del Sorteo de Lotería de Navidad han sido premiados con 200.000 euros a la serie y con 20.000 euros al décimo.

El primer Cuarto Premio ha sido madrugador, saliendo sobre las 09:53 de la mañana. El número 78.477 ha sido repartido por varios sitios de Madrid como en la Administración de la Calle Narváez, 13, en San Lorenzo del Escorial (Calle del Rey, 22 y en C.C. Soportales Zaburdon L-7 Las Pozas, 181) y en Getafe (Calle Madrid, 74).

El segundo Cuarto Premio se demoraría en salir hasta la media mañana. El número premiado fue el 25.508, tocando en la Comunidad únicamente en el municipio de Chinchón y en Madrid. En la capital, las Administraciones premiadas fueron las del Intercambiador de Moncloa, la Calle Boltaña, 30, perteneciente al distrito de Canillejas, la Administración ‘El Elefante Arenal’, en la Calle Arenal, 16 y en Doña Manolita.

Quintos Premios

Los Quintos Premios del Sorteo de la Lotería de Navidad están dotados de 60.000 euros por serie y 6.000 euros al décimo. Muchos de estos números han sido repartidos por distintos sitios de la Comunidad de Madrid.

El primer Quinto Premio en anunciarse fue el 23.112, saliendo a las 10:34 de la mañana y tocando en Madrid en la Calle Alcalá, 18, en la Administración ‘La Pajarita’ y en la Administración del Centro Comercial Madrid Sur, en la Avenida Pablo Neruda, 91,97 del barrio de Vallecas.

Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio.

El 60.649 fue el segundo quinto premio en salir. Este número ha caído muy repartido por distintos puntos de la Comunidad de Madrid como en San Sebastián de los Reyes (Avenida de la Dehesa, 2) y en San Lorenzo del Escorial (Calle del Rey, 22). En Madrid, el premio ha caído en la Administración del Intercambiador de Moncloa, en la Calle Bolivar, 5, en la Calle Narváez, 13, en la Carrera de San Jerónimo, 5 y en Doña Manolita.

Sobre las 11:06 de la mañana salió el tercer quinto premio, el 77.715, siendo otro de los premios más repartidos por toda la Comunidad. San Lorenzo del Escorial volvió a ser una de las localidades más premiadas, cayendo en dos de sus Administraciones (Calle del Rey, 22 y en C.C. Soportales Zaburdon L-7 Las Pozas, 181) El premio también se repartió en Móstoles (Camino de Humanes, 19), Leganés (Plaza España, 2) y en Madrid, concretamente en el distrito de Oporto, en la Calle Camino Viejo de Leganés, 143.

Los dos siguientes quintos premios salieron con una escasa diferencia de tiempo. Primerio salió el 25.412, tocando íntegramente en Madrid en la Calle Buendía, 21 y en la Calle Santa Bárbara, 11. Seguidamente, el 61.366 pasaría a ser otro de los quintos premiados, cayendo únicamente en una Administración del distrito de Canillas, concretamente en la Carretera de Canillas, 60.

A continuación el 94.273 sería el próximo número premiado. Este quinto premio cayó únicamente en Aragón y Madrid. Dentro de la Comunidad, Torrejón de Ardoz fue el único municipio premiado, cayendo en las Administraciones de la Calle Turín, 1 y en la Administración del Centro Comercial Parque Corredor.

El penúltimo Quinto Premio salió sobre las 13:25 de la tarde. El número 41.716 fue premiado y cayó en Arganda del Rey (Calle Vírgen del Rosario, 2), en Algete (Calle Palomares, 20) y en varios puntos de la ciudad de Madrid como en Vallecas, concretamente en la Administración de la Avenida de la Albufera, 145, en la Calle Narváez, 13 y en Doña Manolita.

El último Quinto Premio fue el 18.669, número que no cayó en la Comunidad de Madrid. Alicante, Valencia, Murcia y Granada fueron las provincias premiadas.