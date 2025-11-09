Cristina Pedroche (37), sobre su patrimonio: "Diverxo factura 16 millones al año, pero con lo que perdía te comprabas una casa"

Las claves nuevo Generado con IA Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz forman una de las parejas más exitosas y mediáticas de España, con patrimonios destacados en televisión y gastronomía. Pedroche posee alrededor de seis propiedades en España, entre ellas un apartamento de 157 m² en el barrio de Embajadores, Madrid, y varias plazas de garaje, sumando un patrimonio inmobiliario cercano a los 2 millones de euros. Las ganancias anuales de Cristina Pedroche, derivadas de proyectos televisivos y profesionales, superan el medio millón de euros, sin contar lo que comparte con Dabiz Muñoz. DiverXO, el restaurante insignia de Dabiz Muñoz, factura más de 16 millones de euros al año, aunque en sus inicios acumuló grandes pérdidas, situación que mejoró gracias a los consejos de gestión de Pedroche.

Pocos casos hay actualmente en España de mayor éxito que el que protagoniza una de las parejas más mediáticas del momento. Se trata de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. La presentadora madrileña y su pareja, conocido por ser el mejor cocinero del mundo, han conseguido forjar algo más que una bonita familia feliz.

Y es que ambos tienen un imperio a su alrededor, conseguido eso sí con su trabajo y con sus éxitos. Ella, desde el mundo de la televisión. Y él, dominando los fogones como nadie, ámbito en el que ha conseguido convertirse en uno de los mayores innovadores.

El patrimonio de Dabiz Muñoz salta a la vista a juzgar por el éxito de sus empresas, la mayoría de ellas relacionadas con el ámbito de la cocina. A partir de generar riqueza desde este mundo ha ido diversificando sus negocios hacia otros horizontes. Algo que no le ha sido fácil y que le ha requerido un cierto esfuerzo, tal y como reconoce su pareja.

Y es que Cristina Pedroche no solo ha generado también una gran fortuna a su alrededor, sino que también ha sido clave a la hora de que su marido haya edificado la suya. Gracias a alguno de sus consejos, la riqueza de la familia y el bienestar de algunos negocios han evolucionado favorablemente. Tanto es así que Pedroche puede definirse hoy en día como una gran empresaria.

La presentadora, además de lo que se embolsa cada año por sus apariciones en televisión y de lo que comparte con el padre de sus hijos, también cuenta con varias posesiones que aumentan todavía más el patrimonio de esta pareja de éxito, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional.

¿Cuál es el patrimonio de Cristina Pedroche?

Cristina Pedroche no ha perdido el tiempo. A medida que se hacía famosa, la presentadora, modelo y actriz ha ido moviendo también sus ahorros para que su patrimonio no haya dejado de crecer al igual que lo hacen sus seguidores en redes sociales. Por ello, a sus 37 años ya cuenta con varias propiedades que le sirven para nutrir su cuenta corriente.

Según diversas informaciones, tiene unas seis propiedades en España. Eso sí, sin contar la vivienda que compartía con Dabiz Muñoz y la que han construido antes del nacimiento del bebé este pasado verano. Entre todas estas posesiones destaca un espectacular apartamento de 157 metros cuadrados en el barrio de Embajadores, en Madrid, que adquirió junto al chef en el año 2015.

Además, en este edificio, Cristina cuenta con dos plazas de garaje adicionales, valoradas cada una de ellas en 25.000 euros. Unos años antes de esta compra, en 2012, ya había adquirido otro apartamento en una zona céntrica de Madrid. Una vivienda de 65 metros cuadrados que, con el paso de los años y con el aumento de la demanda de la vivienda, ha ido multiplicando su valor.

Por si fuera poco, cuenta con otra propiedad de similares características y con una vivienda heredada en las afueras de la capital valorada casi en 200.000 euros. Así que en conjunto, se estima que el patrimonio inmobiliario de Cristina Pedroche podría estar cerca de los 2 millones de euros.

Pero su poder adquisitivo no se queda ahí, ya que también cuenta con un gran colchón económico gracias a unas ganancias anuales que se estiman superiores al medio millón de euros derivados de todos sus proyectos televisivos y profesionales. Todo ello sin contar lo que comparte con Dabiz Muñoz.

El mejor chef del mundo continúa al frente del imperio XO, con restaurantes en Madrid, Dubái y la capital británica. Solo Dukes Road SLU, responsable de DiverXO, factura más de 16 millones de euros al año. Y otras filiales más pequeñas superan los 5 'kilos' anuales. Sin embargo, este es un terreno en el que Cristina ha tenido mucho que ver a la hora de asegurar su éxito.

Y es que la presentadora explicaba así hace unos años cómo le dio un consejo a su pareja que lo cambió todo: "DiverXo perdía mucho dinero. Cantidades ingentes. Con ese dinero te podías comprar una casa. Las empresas son entidades únicas y tienen que vivir por sí solas. No puede ser que una empresa pierda mucho y que tengas otras pequeñas que te vayan ayudando. El dinero no se pasa de una a otra. Hasta que David entendió esto... ha costado unos años. Fue lo primero que le dije según le conocí".