La tragedia de Carlos y su hermano Sergio, enfermo de ELA: murieron en Móstoles tras el incendio de su cama eléctrica

Se llamaban Sergio L.M. y Carlos L.M., tenían 51 y 53 años respectivamente y eran hermanos. Son las dos víctimas mortales del incendio que se produjo en su vivienda de la calle Pintor Velázquez, en Móstoles, hacia las 8.40 horas de este miércoles. Tras conocer su trsite muerte, los vecinos del edificio tratan de asimilar la tragedia y definen a estos hermanos y a su padre, que vivían con ellos, como "antiguos vecinos del barrio" y sobre todo "muy buena gente".

"Sergio padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) por lo que no salía de casa, de hecho casi no se podía mover. Carlos era quien le cuidaba a él y a su padre. Por eso, no estaba trabajando, porque se tenía que dedicar a la familia", cuentan los vecinos del inmueble sobre la vida actual de estos hermanos.

De hecho, según las primeras pesquisas de la Policía, el origen del fuego habría sido el mal funcionamiento de la cama articulada eléctrica para minusválidos en la que dormía Sergio. No se descartan otras hipótesis, pero es muy posible que uno de los motores haya sido el causante del incendio que, como cuentan los vecinos, ha provocado "muchísimo humo".

Roberto L.A., de 82 años y padre de Sergio y de Carlos, ha sobrevivido al incendio. Se refugió en la terraza y sufrió una intoxicación leve. Tras ser atendido en el lugar, fue evacuado al hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Ahora, los vecinos de esta familia tratan de asimilar el fallecimiento de los hermanos y recuerdan a esta familia: "Sergio y Carlos tienen otro hermano mayor que se llama Roberto, como su padre. Él era originario de Galicia y cuando su mujer Emi murió durante la pandemia, la familia sufrió un terrible bajón. Se quedaron solos los hijos y el padre. Por eso Carlos era el que se ocupaba de todo en la casa y al que conocíamos perfectamente, era muy buen hombre", cuenta una vecina del inmueble.

Dos personas mueren en un incendio de vivienda en Móstoles.



📍 Calle Pintor Velázquez.



5 dotaciones de #BomberosCM extinguen el fuego y rescatan a otra persona.



El #SUMMA112 atiende a 7 intoxicados leves.



Colaboran @emergenciasCREM, @policiaMostoles y @policia. pic.twitter.com/Wu0Tkhove8 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) January 15, 2025

"Todavía tenemos el susto en el cuerpo. Los bomberos nos pidieron que pusiéramos toallas bajo las puertas para evitar que el humo entrara en las casas, pero se extendió rápidamente por el patio interior del edificio. De hecho, aún se puede percibir el olor en el rellano. La verdad es que nada más llegaron los bomberos actuaron muy deprisa", narran estas fuentes.

Según informó un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid, cinco dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid pudieron extinguir el fuego en "cuestión de minutos porque estaba muy localizado", pero no lograron salvar la vida de Sergio y de Carlos, puesto que las llamas habían arrasado la habitación, que se encontraba en el fondo de la vivienda.

⚫️ Desde el Ayuntamiento de la Villa de Móstoles, lamentamos el fallecimiento de dos vecinos a consecuencia de un incendio en su vivienda.



Nuestro más sentido pésame a los familiares y seres queridos en estos momentos tan difíciles. pic.twitter.com/xO9REC08Jy — Ayuntamiento de Móstoles (@AytoMostoles) January 15, 2025

Los servicios de emergencias también atendieron a otras seis personas por intoxicación leve por inhalación de humo, todas ellos vecinos del edificio y que fueron dados de alta en el lugar. Desde el Ayuntamiento de Móstoles han publicado en un mensaje en su perfil X en el que expresan sus condolencias "a los familiares y seres queridos" tras la muerte de Sergio y Carlos en el incendio.