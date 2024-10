El vuelco de una locomotora y un intento de suicidio bloquean las líneas férreas de Madrid durante varias horas

Un muerto, varias líneas cortadas al final de la jornada y un descarrilamiento que ha afectado a la Alta Velocidad. La de este sábado ha sido una jornada negra en la red ferroviaria de España que, sólo en Madrid, ha ocasionado retrasos y problemas a gran parte de sus usuarios.

La situación, según la oposición, es "insostenible" y por eso han pedido en el Congreso de los Diputados la reprobación del responsable último de este servicio: el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien pese al caos vivido no se ha pronunciado sobre la situación.

A los cortes en las líneas de Cercanías y los continuos descarrilamientos en el servicio de media distancia en regiones como Extremadura o Galicia se le ha sumado, este sábado, un caos total derivado de un accidente dentro del túnel de alta velocidad que conecta Atocha con Chamartín.

La construcción del túnel que une ambas estaciones para este tipo de trenes es relativamente nueva, pero todo parece indicar que ha sido un error humano el que ha provocado que el tren de media distancia descarrilara a medio camino del túnel, cuando circulaba a la altura del Jardín Botánico.

No ha habido que lamentar heridos de gravedad (iba sin pasajeros), pero los usuarios de la media y larga distancia sí se han visto perjudicados. Todos los trenes con dirección al este de España, que ahora salen desde Chamartín, han tenido que cambiar el inicio del recorrido a Puerta de Atocha.

La solución que han planteado las empresas gestoras de los mismos ha sido fácil: bajar por la red de Cercanías hasta Atocha. Conexión que se puede hacer desde multitud de líneas, pero que no es del todo beneficiosa si el pasajero va con el tiempo justo, pues se tarda más de veinte minutos.

El caos se ha incrementado porque, a todos esos viajeros que llegaban a Atocha cuando su parada 'real' era Chamartín, se les ha unido la suspensión de varias líneas.

En esta ocasión, no era un error técnico, sino que un hombre estaba sobre la pasarela de una de las vías y amenazaba con suicidarse. El servicio de Atocha ha activado el protocolo y, tras varias horas, han podido restablecer la circulación sin tener que lamentar ningún herido.

Eso no ha evitado que los pasajeros se quejaran de que no había electricidad en los vagones que estaban próximos a la estación. "Seguimos en la vía, ya sin luz ni ventilación", "estamos a oscuras y encerrados desde hace una hora, y la gente se está poniendo muy nerviosa", señalaban varios usuarios en la red social X.

En las redes sociales también se puede ver como varios viajeros se agolpaban en la estación de Atocha, donde incluso cantaron y bailaron conjuntamente para matar el aburrimiento.

La jornada en el ferrocarril madrileño, además, ha tenido que lamentar un fallecido. En este caso, ha sido en el tren turístico de Arganda del Rey. Un "desafortunado accidente" que le ha costado la vida a Rafael, un voluntario de este tren que es uno de los reclamos turísticos de la localidad.

Todo ha ocurrido en el viaje de la mañana cuando, al subirse al tren, el trabajador se ha caído y se ha visto arrollado por el tren. Aunque no sea una locomotora que circula a gran velocidad, el hombre de 57 años ha fallecido en el acto.

Los otros incidentes

Los incidentes de este sábado se suman a una importante lista de incidencias en el trazado ferroviario patrio desde que hace más de un año el exalcalde de Valladolid se hiciera con el cargo. Lo más sonado, sin duda, han sido los retrasos que se han producido en la estación de Chamartín, que atraviesa de un tiempo a esta parte una situación de obras.

Ya en julio, tal y como contó EL ESPAÑOL, se produjeron múltiples retrasos en los convoyes que circulan por la vía destinada a la alta velocidad entre Madrid y Valencia-Alicante.

Desde el inicio de la incidencia, el vestíbulo y los andenes de alta velocidad de la estación madrileña se llenaron de viajeros hasta que ya no cabían más, provocando un caos no solo en el interior de la instalación, sino también en los alrededores de la misma.

Todo ello causó un gran revuelo y desesperación entre los viajeros, que se quejaban de las altas temperaturas que estaban soportando, de las aglomeraciones y de la falta de información.

En agosto volvieron a sucederse situaciones similares. El 5 de agosto, una incidencia en un tren provocó la interrupción durante dos horas y veinte minutos del servicio ferroviario de alta velocidad. De nuevo, los viajeros se aglomeraron tanto en la propia estación como en los lugares cercanos a la misma.

Según informó Telemadrid, los pasajeros de un tren procedente de Valencia llegaron a "reventar" los cristales del convoy porque se quedó sin luz y sin aire acondicionado a la altura del túnel de Chamartín.

Las personas que iban a viajar en los trenes de alta velocidad tuvieron que esperar en la entrada de acceso al vestíbulo a que personal de Adif, megáfono en mano, fuera anunciando la llegada de los trenes una vez restablecido el servicio y permitiera el acceso tras enseñar los billetes del tren anunciado.

Esta misma situación se repitió el 20 de agosto. En esta ocasión, una incidencia que afectó a la electrificación de la estación, ocasionó demoras en los trenes de alta velocidad con origen y destino a Chamartín. La avería dejó sin servicio las vías 19, 20 y 21 de alta velocidad.

Los retrasos también han afectado a Galicia. Ahí, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha achacado los retrasos del AVE en Galicia a lo que ha calificado de "tormenta perfecta", compuesta por las obras para la renovación de infraestructuras, la llegada de nuevo material rodante (el Avril) y una demanda nunca vista. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional no comparten esa versión.

"Leer al ministro sacar pecho mientras decenas de personas cogemos un tren en Ourense con una hora de retraso. Salimos y tras media hora parados en un puente volvemos hacia Ourense por avería. Y sin más información. Esta es la tónica habitual: suma y sigue. Muy bien, ministro", detalló esta misma semana el presidente gallego Alfonso Rueda, tras quedarse parado en un Ave.

Por estas circunstancias, el Partido Popular propuso la reprobación de Óscar Puente. Esta salió adelante con el apoyo de Vox y tres de los aliados parlamentarios del Gobierno: ERC, Junts y Podemos. En contra de la reprobación pronunciaron el PSOE, Sumar, Bildu y el PNV, mientras que Coalición Canaria, UPN y el BNG han optado por abstenerse.

Además de la reprobación de Puente, la Cámara Baja también instó al Gobierno a elaborar un plan de choque extraordinario dotado con los recursos necesarios para paliar a corto y medio plazo el "caos ferroviario", donde se incluya un cronograma, las medidas provincializadas y su coste.

Se pide asimismo elaborar "inmediatamente" un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia.

Una gran manifestación

Por último, el Congreso insta al Ministerio de Transportes a remitir a los grupos parlamentarios del Congreso en el plazo de un mes los planes anteriormente citados y a que el ministro comparezca en una sesión extraordinaria de la Comisión de Transportes para presentar y debatir dichos planes.

Muchos de estos problemas se dan en Madrid, donde el Partido Popular está preparando una gran manifestación. Por el momento, lo que están haciendo los alcaldes populares es denunciar, cada vez que hay una gran avería, la situación por sus redes sociales. A veces, con la presencia de algún miembro de la directiva regional, como es el secretario Alfonso Serrano.

La de Madrid capital se espera que sea la manifestación más grande de todas las convocadas por los pueblos de la región, aunque no la única. El PP no quiere dar fechas, y guarda con recelo cómo y cuándo convocarán a los ciudadanos. Su intención no es que sea una manifestación de 'partidos' sino de "usuarios" que, día a día, viven el "deficiente estado" de la red de los Cercanías.