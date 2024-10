El "caótico" inicio de curso en la Rey Juan Carlos por el 'despido' de 300 profesores: "Siempre pagan los alumnos"

El inicio de curso en algunos grados de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha comenzado este año de manera diferente. Y es que, los alumnos de varias titulaciones y el sindicato CSIF denuncian la falta de profesores en ciertas clases, lo que implica que hay materias que no se están impartiendo.

Una situación que, tal y como manifiestan los citados colectivos, se ha producido porque la universidad ha decidido prescindir de 300 profesores que tenían contratos de 'visitante'.

El pasado mes de mayo, Madrid Total habló con uno de esos profesores que tenían un contrato de 'visitante'. Este docente contó que la URJC hizo ese tipo de contratos durante los años de la crisis económica de 2008, cuando la universidad experimentó un gran crecimiento. Unos contratos que se iban renovando año tras año: "Yo llevaba ya ocho años, pero hay gente que llevaba hasta 12 o más".

Todo cambió en marzo de 2023, cuando entró en vigor la nueva Ley de Universidades, es decir, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por la que este tipo de contratos pasaban a ser ilegales por más de dos años. Sin embargo, eso no ha variado con respecto a lo que determinaba la anterior normativa.

Ahora, con el curso empezado, faltan docentes. Una situación especialmente delicada en el grado Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda. Una titulación de cuatro años que sólo se puede estudiar en España en la URJC.

Lucía Oliveira, una de las alumnas de cuarto año del citado grado, ha escrito una carta, a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, en la que explica su situación y la de sus compañeros. En ella expresa que, aunque el curso empezó el pasado 9 de septiembre, aún "no hay profesorado en la mayoría de las asignaturas matriculadas".

En la misiva, Lucía expresa que la situación se debe a que la universidad "no ha gestionado con previsión los cambios de la nueva Ley de Universidades con respecto a la contratación de profesorado", lo que ha derivado en un escenario que se podría alargar "hasta mediados de noviembre", por lo que el primer cuatrimestre "estaría perdido".

Por otro lado, un profesor de la URJC se lamenta de la actual situación: "La figura del profesor visitante era clave, descargaban a los asociados de mucho trabajo. Además, al parecer, podían haber alargado los contratos hasta abril de 2025, pero sencillamente, no han querido. Y lo peor de todo, al final, los que lo pagan son los alumnos".

"Inicio de curso caótico"

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explican en conversación telefónica a Madrid Total que su petición era que los contratos se "prorrogaran hasta abril de 2025", plazo que "permite la ley". En ese plazo, los profesores afectados podrían haber "buscado otras salidas profesionales" y en la universidad no habrían tenido un "inicio de curso caótico".

Por eso, desde CSIF acusan a la universidad de una "falta de previsión" sin tener "un plan B". Además, los alumnos han descubierto la situación "al inicio del curso". Destacan que en el caso del grado más afectado, el de Lengua de Signos, no es fácil encontrar profesores que reúnan "todos los requisitos para poder dar clase en esa titulación": "Es muy difícil sustituirles, no hay muchos C2 de lengua de signos en España, que además sean doctores".

Los alumnos piden soluciones: "Ha habido algunas concentraciones de estudiantes delante del rectorado para que se tomen medidas. A pesar de que en el rectorado les dicen que se están acelerando los procesos para contratar profesores, lo cierto es que el curso ha empezado y algunas clases no se han dado".

En nota de prensa, desde el CSIF afirman que han intentado negociar con los máximos responsables de la universidad una solución para el colectivo, sin ningún éxito. Además, respaldan las acciones judiciales que los afectados están poniendo en marcha, prestándoles apoyo y asesoría.

"Se cubrirán todas las clases"

Desde el departamento de comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos precisan que "hay 11 asignaturas en el grado Lengua de Signos que no tienen profesor, cinco en la sede de Quintana y seis en el campus de Alcorcón". Por otro lado, afirman que la universidad no quiso "continuar con una situación de contrato irregular" con profesores "que no cumplían con los requisitos".

"La universidad ya avisó el año pasado de que se iban a extinguir los contratos de los profesores visitantes porque es lo que marca la ley. Cada uno de los 26 departamentos de la URJC contrata a sus profesores y ha sido cada departamento quien ha gestionado de una forma o de otra, unos más ágiles que otros", cuentan estas fuentes.

Ante las quejas de los alumnos del grado Lengua de Signos, desde la URJC consideran que "los alumnos tienen todo el derecho a quejarse" en caso de que falten profesores en el grado que están cursando.

Por eso, desde el departamento de comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos explican que en este momento se están contratando "una veintena de personas necesarias para cubrir todas las asignaturas actuales": "La universidad tiene una plantilla de más de 3.000 profesores y las contrataciones van a seguir para dejar cubiertas las clases de todo el curso".