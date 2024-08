Detenido por siete atracos: amenazaba con cuchillos a mujeres en salones de juego de Alcalá y Torrejón

La Policía Nacional detuvo el pasado día 12 de julio a un atracador de salones de juego que actuaba en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Guadalajara, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

La investigación se inició a principio del mes de junio cuando se recibieron denuncias de varios atracos en salones recreativos de distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Tras analizar toda la documentación, los agentes tuvieron conocimiento de que podría tratarse del mismo autor puesto que el 'modus operandi' era similar.

Un varón accedía a los locales vestido con ropa oscura y se aproximaba a las empleadas, siempre mujeres, simulando ser repartidor o revisor de extintores. Posteriormente, y armado en algunas ocasiones con un cuchillo, amenazaba a las dependientas para que le abriesen la caja fuerte y la caja registradora y conseguir así un botín de más de 20.000 euros.

"No te juegues la vida"

Los investigadores descubrieron que a veces les entregaba una nota manuscrita donde el atracador manifestaba que pertenecía a un grupo criminal para amedrentar aún más a las víctimas o aconsejándoles cumplir sus órdenes ya que de lo contrario volvería en otra ocasión.

Además, en caso de no cumplir sus propósitos, no dudaba en emplear la violencia, llegando a golpear a una mujer fuertemente contra el mostrador produciéndole lesiones, por las que necesitó asistencia sanitaria. A una de las afectadas la amenazó diciendo: "No te juegues la vida, esta tarde vuelvo otra vez".

En uno de los hechos ocurrido en Alcalá de Henares encerró a la empleada en el aseo para asegurar su huida una vez cometido el atraco y dificultar así la investigación policial. Rápidamente y gracias a la labor de los investigadores, se logró identificar a este varón, comprobando que había sido responsable de siete robos -cinco en Alcalá de Henares, uno en Torrejón de Ardoz y otro en Guadalajara- y también detectaron que en dos de los hechos que se cometieron en Alcalá de Henares había una diferencia horaria de 30 minutos entre ellos.

Por todo ello, y una vez localizado, se estableció un operativo policial en el que participó el Grupo Especial de Operaciones (GEO), logrando detener a este individuo el pasado día 12 de julio. Además, en el registro realizado en su domicilio y en su vehículo, se intervino más de 2.000 euros en efectivo, tres teléfonos móviles, un machete y diversas sustancias estupefacientes. Por todo ello pasó a disposición judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.