Ocho jóvenes investigados por provocar un incendio con una cachimba en el pantano de San Juan

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil ha conseguido identificar a ocho jóvenes, siete de ellos menores de edad, a los que se les acusa de provocar un incendio forestal en la cala del Tiburón de San Martín de Valdeiglesias, ubicada en el pantano de San Juan.

El suceso se produjo el pasado 24 de julio en una zona que cuenta con grado de protección ZEPA y afectó a unos 25 metros cuadrados de encinas y vegetación, según informa el SEPRONA a Europa Press.

A los acusados, siete chicos de 17 años y un joven de 18, se les atribuye un delito de incendio por imprudencia. Cuando los agentes revisaron la zona una vez extinguido el incendio, encontraron en el foco de inicio del fuego una cachimba, restos de pastillas de carbono, mecheros y un hornillo.

Los jóvenes fueron identificados por una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Villamanta, que se encontraba realizando patrullaje en embarcación.

Gracias al uso del bote pudieron acceder a la zona, cuya orografía hace complicado el acceso a pie. La rápida actuación de los medios de extinción de la Comunidad de Madrid evitó que el incendio fuera a mayores.

Desde la Guardia Civil, han recordado que está prohibido hacer uso de fuego en todas las zonas forestales, y, por tanto, se recomienda no utilizar barbacoas y otros mecanismos que produzcan llama. Asimismo, también está prohibido fumar en áreas de peligro de incendio forestal.

Entre otras medidas para evitar incendios, se recomienda tener precaución con el uso de los vehículos al circular por zona forestal donde sea permitido y evitar contacto de la vegetación con tubos de escape.

En épocas de extremo calor, se pide atender indicaciones para el uso de maquinaria agrícola y otros medios susceptibles de producir llamas (petardos, radiales etc) y, en todo caso, usarlos con autorización previa.

Igualmente, no está permitido tirar residuos (botellas de cristal, etc) en zonas que no esté autorizado y se pide tener conciencia de que cualquier descuido en zona forestal puede producir un gran incendio forestal.

