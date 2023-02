Los vecinos de Madrid Río elevan el pulso contra el "pelotazo" de la Ermita del Santo con una cacerolada

Carteles de los vecinos contra el "pelotazo" de la Ermita del Santo. Colectivo NO al pelotazo

"No al pelotazo de la Ermita del Santo", es el lema de los vecinos de la zona de Madrid Río y también el nombre del colectivo que han creado para manifestar su oposición a la recalificación de ese centro comercial ubicado en el distrito de Latina, entre Puerta del Ángel y el Parque de San Isidro.

El colectivo se opone al plan del Ayuntamiento de Madrid de construir seiscientas viviendas de lujo junto al río Manzanares. El proyecto, de una inversora venezolana, tiene previstas torres de hasta 28 pisos de altura (84 metros altura) y 1.089 plazas de aparcamiento subterráneas.

Los vecinos que viven en los barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes, desde que se agruparon rápidamente han recogido más de 4.500 firmas en apoyo de la paralización de esta recalificación y este domingo 26 de febrero han convocado una manifestación. Más concretamente una cacerolada a mediodía y transcurrirá desde el Centro Comercial Ermita del Santo y culminará en el Puente de Segovia.

Cartel de la manifestación. Colectivo NO al pelotazo

La manifestación y cacerolada busca "salvar el barrio del pelotazo, de subidas del alquiler abusivas y de más contaminación". Piden más servicios públicos en la zona como "una biblioteca, más escuelas infantiles, más ambulatorios, más centros de mayores, más zonas verdes y más servicios públicos universales" en vez de la construcción de viviendas exclusivas, informan desde la Plataforma No al Pelotazo de Ermita del Santo.

"No vamos a permitirlo. No olvides traer algo para hacer ruido", reclaman. Todo con tal de frenar la construcción masificada de urbanizaciones que acarrea consecuencias como la especulación de la vivienda, el deterioro del paisaje y destrucción de zonas verdes, el colapso de los escasos recursos básicos y de los servicios públicos del barrio, congestión del tráfico, etc., según cuentan desde el colectivo.

Los afectados defienden que esta construcción es perjudicial para su salud. "Los niveles de contaminación ambiental y acústica de la ciudad de Madrid son un problema de salud pública enorme que causa miles de muertes al año".

A su vez, los vecinos están siendo muy críticos con la decisión del equipo de Almeida sobre esta nueva edificación porque supondría la elminacion de 4.000 metros cuadrados de zonas verdes consolidadas, incluyendo parte del parque de la Cuña Verde de Latina. Entre ellas más de cien árboles, muchos olmos y pinos piñoneros, que se encuentran alrededor del centro comercial.

"La construcción de esta barbaridad va a suponer que mucha más gente sea expulsada". "Este año ya se han quedado niños sin escolarizarse en centros de educación aquí". "Van a quitar una zona dotacional de servicios deportivos y comercial para construir seiscientas viviendas", son los mensajes que lanzan los vecinos en las redes sociales.

El señor @AlmeidaPP_ planifica la ciudad para mejorar el balance de cuentas de socimis y grandes compañías, contra toda su campaña y gastos de recursos, las vecinas luchan con lo que tienen, con más dignidad que la de su alcalde. #NoalPelotazoErmita pic.twitter.com/Uq4DZv9WUm — Planos de cine (@planosdecine) February 24, 2023

La oposición no falta

Este movimiento vecinal se movilizó en tiempo récord contra este proyecto y cada vez cuenta con más apoyos. Desde el colectivo insisten en que es "apartidista".

Los candidatos de la oposición del ámbito local han confirmado su asistencia a la manifestación de este domingo. Políticos como Mónica García de Más Madrid, Roberto Sotomayor de Podemos-IU y Reyes Maroto de PSOE van a desfilar junto a los vecinos de cara a solo tres meses de las elecciones municipales.

