Así es el mercadillo más alocado y único de Madrid que no te puedes perder este fin de semana

Ir de mercadillo es una práctica común en muchas ciudades y pueblos, ya que ofrece una variedad de ventajas que abarcan aspectos económicos, sociales y ambientales.

Así, los mercados al aire libre son una gran oportunidad para que los vendedores independientes muestren su amplia gama de productos, desde alimentos frescos hasta ropa y artículos artesanales.

Este fin de semana durante un solo día va a tener lugar una nueva edición del mercadillo The Festival by Salesas, que es un evento que se suele celebrar cada primer fin de semana del mes.

Mercadillo The Festival by Salesas

Uno de los mercadillos más cosmopolitas y divertidos va a tener lugar este fin de semana durante un solo día, el sábado 8 de junio.

Se trata del mercadillo The Festival by Salesas, que se suele llevar a cabo en el barrio que lleva su mismo nombre. En concreto, el barrio de Salesas es un lugar donde el shopping no es solo shopping.

El motivo es que en este enclave de la capital se mezcla la experiencia de compra con otros placeres que son más cotidianos y que pueden incluir desde visitar una exposición, tomarse un brunch o un coctel, así como disfrutar de la música en directo y de las creaciones de artesanía que ponen a la venta los diseñadores y artistas de este barrio.

De esta forma, el mercadillo The Festival by Salesas es una oportunidad única para disfrutar del street market más alocado, cosmopolita y único de Madrid.

Se trata de un espacio al aire libre donde el primer fin de semana del mes se reúnen moda, artesanía, gastronomía, cultura y buen rollo. Un encuentro inesperado que permite a todos los visitantes de este mercado, que se encuentra al aire libre y cuya entrada es gratuita, conocer y recorrer las calles de Salesas Village.

Este mercadillo se celebra el primer sábado de cada mes por tres calles: Campoamor, Santa Bárbara y Orellana.

Calle Campoamor - entre Fernando VI y Orellana

Calle Orellana - entre Campoamor y Santa Bárbara

Santa Bárbara - entre Orellana y Alonso Martínez

El barrio de Salesas

El barrio de Salesas es uno de los lugares de la capital que más se ha puesto de moda recientemente, debido a que en este espacio se reúnen muchas tiendas de diseño que si se comparan con algunas de las tiendas más famosas del barrio de Salamanca atraen a un público mucho más joven y diverso.

Esta edición, que se va a celebrar este sábado 8 de junio, se va a ubicar en las calles habituales de este evento, como son la calle de Orellana, Campoamor y Santa Bárbara.

El horario en el que vamos a poder disfrutar del mercadillo The Festival by Salesas, que va a tener lugar solo durante un día de este fin de semana, en concreto, el sábado, va a ser de 11.30 a 20.00 horas.

En los puestos que hay en este mercadillo se pueden encontrar distintos productos de arte, joyería, floristería, decoración, moda, artesanía y gastronomía.

Además, este mercadillo es una gran oportunidad para los diseñadores emergentes que todavía no cuentan con tienda física, ya que pueden mostrar sus productos en este evento. También hay que tener en cuenta que este es el último mercadillo The Festival by Salesas que se va a realizar antes de que llegue el parón del verano, debido a que este mercado no vuelve a celebrarse hasta el sábado 14 de septiembre.

De igual forma, en este mercadillo es habitual que participen diseñadores y artistas locales, con el objetivo de mostrar su trabajo, ya que son piezas que se pueden comprar en el mismo momento.