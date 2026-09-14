Los expertos coinciden: la mejor tarta de queso de Madrid se hace en el restaurante fusión del chef Fernando Ruiz

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Las claves Generado con IA El restaurante Paipái, del chef Fernando Ruiz, ha ganado el concurso a la mejor tarta de queso de Madrid 2026, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre). La tarta ganadora destaca por su fusión de cuatro quesos, entre ellos el semicurado de cabra Peñagorda y Gamonéu, combinados con mascarpone y queso crema madrileño. El segundo puesto fue para Prímula Pastelería, con una tarta clásica y cremosa sin base de galleta, y el tercero para Tartas by Dani, que incorpora crumble de almendras y mermelada de aceitunas. El certamen contó con más de veinte participantes, de los cuales solo diez llegaron a la final, cumpliendo el requisito de usar productos con el sello M de Madrid Calidad Producto Certificado.

La mejor tarta de queso de la Comunidad de Madrid se puede probar en el restaurante de la capital, Paipái. Así lo ha decidido el jurado, formado por un grupo de expertos en cocina en el Concurso de La Mejor Tarta de Queso de Madrid 2026, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre).

El concurso, celebrado este lunes en la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación de Madrid (dentro del Mercado de Santa Eugenia de Villa de Vallecas), ha premiado al restaurante de Chamartín, ubicado en el número 4 de la Plaza del Perú, de cocina fusión. Entre el jurado se encontraban cocineros, periodistas gastronómicos y otros expertos en cocina como Aurelio Morales, chef con estrella Michelin; César González, director de gastronomía y viajes de Hola; Pedro Trujillo, chef y propietario de Materia Pedro Trujillo y ganador del Concurso La Mejor Tarta de Queso clásica de España 2026 y Mejor Tarta de Queso manchego 2024; Nacho Pontón, repostero de Pastelería Pontón y ganador Concurso Mejor Tarta de Queso de Madrid 2025 y Alberto García Márquez, maestro quesero de la Quesería Peña Rubia.

Paipái es el sueño hecho restaurante de su chef, Fernando Ruiz, y de su manera personal y apasionada de entender la cocina: creativa, sencilla y cercana. Con materia prima de calidad y llena de sabor y color que te permita viajar con cada bocado, según cuentan en su propia web

Tarta de queso. Paipái Instagram

Paipái es un restaurante donde fusiona platos de la cocina mediterránea, asiática y latinoamericana, y su tarta de queso es uno de sus platos más reconocidos.

Los quesos de Madrid han sido los grandes protagonistas del concurso. Concretamente, la tarta ganadora del restaurante Paipái está elaborada con cuatro quesos diferentes; el queso semicurado de cabra Peñagorda de Alimentos de Miraflores, con sello M de Madrid Calidad Producto Certificado, además de un queso Gamonéu que le aporta un toque ahumado distintivo, y para mayor cremosidad mezcla Mascarpone y queso crema madrileño también en su receta.

Paipái presenta una tarta de sabor potente por la elección de sus quesos con base de galleta y mantequilla de La Colmenareña, con sello M de Madrid Calidad Producto Certificado, y ha añadido una gilda agridulce en su emplatado elaborada con una aceituna rellena con caramelo de miso, membrillo, uva encurtida y una piparra caramelizada. “Buscamos hacer un guiño en nuestro postre a un aperitivo tan castizo como es la gilda y, a la vez, contrarrestar la potencia de bocados combinando entre tarta y gilda”, explica el ganador.

El segundo puesto ha recaído en Prímula Pastelería (Calle Jorge Juan, 65), representada por su fundadora Claudia Covarrubias, con una tarta de queso “clásica y muy cremosa, sin base de galleta. Priorizamos la cremosidad en el centro y la capa exterior sostenida, por ello la cocemos a alta temperatura los primeros minutos y después reducimos el calor el resto del tiempo de horneado.” Y añade: “no es dulce porque no queremos que empalague y lleva un toque de yogur para que aporte el toque ácido y así que nuestros comensales puedan terminar el trozo entero. Para su elaboración hemos utilizado tres productos con sello M de Madrid Calidad Producto Certificado: nata de La Colmenareña, huevos de Granjas Villarreal y queso crema de Albe”.

El obrador Tartas by Dani, con Daniel Rescalvo al frente, ha obtenido la tercera plaza del certamen madrileño, con una tarta, que presenta con crumble de almendras y mermelada de aceitunas de Campo Real, que prepara con tres quesos: queso Viejo puro de oveja de Campo Real, con sello de M de Madrid Calidad Producto Certificado, además de queso crema y mascarpone. Destaca de su tarta “la cremosidad y la firmeza que después de más de 5.000 tartas elaboradas no pongo temporizador en el horno, simplemente me guío por el movimiento de la tarta en el horno”.

“El toque que da a estas tartas un sabor único son los quesos madrileños. En la región tenemos una gran variedad de este producto y grandes elaboradores, haciendo de estos postres un festival de sabores y matices. Cada año, los participantes nos sorprenden con las elecciones y las formas de combinarlos en sus tartas y este año no ha sido menos, hasta con gildas. Ahora los madrileños tienen la oportunidad de probarlas acudiendo a los restaurantes y obradores que las sirven”, asegura Eduardo Casquero, presidente de ACYRE Madrid.

Al certamen se han presentado más de una veintena de participantes, de los cuales solo diez han llegado a la final cumpliendo las bases, en las que figuraban como requisitos obligatorios incluir un queso M de Madrid Calidad Producto Certificado, la marca que garantiza el origen y la calidad de los Alimentos de Madrid, y la utilización de un producto más (lácteos, huevos, miel…) también con el certificado M de Madrid Calidad Producto Certificado.

Entre los participantes podemos encontrar a cocineros y reposteros como: Juan López, de Antojos; Irene Rodríguez de Balobrador; Verónica Diéguez de Boulangierie La Moderne; Fátima María Sánchez de Edén Cheesecakes; Saida El Mrabet de El Rincón de Antonia; Lorena Wolf de La Casa de Manolo Franco y Nicolás Ríos de Terraza New Cucos, además de los ganadores.