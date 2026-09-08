Los Byrom, la familia tras las zonas VIP de la Fórmula 1 y los conciertos de Shakira: entradas desde 555 a 5.000 euros

El presidente ejecutivo a Beyond Hospitality, Jaime Byrom, junto al Jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani, en la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025. Beyond Hospitality Instagram

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Las claves Generado con IA La familia Byrom, a través de Match Hospitality, gestiona las zonas VIP de eventos como la Fórmula 1 en Madrid y conciertos de Shakira, con precios de entradas de 555 a 5.000 euros. Match Hospitality ofrece experiencias exclusivas en el Gran Premio de España 2026, combinando gastronomía de chefs Michelin con arte y motor en siete recintos diferenciados. La empresa familiar ha gestionado programas VIP en más de 200 eventos internacionales, incluyendo cuatro Copas Mundiales de la FIFA consecutivas. Para la residencia de Shakira en Madrid, gestionan experiencias premium para 2.000 asistentes por concierto, con opciones de suites privadas y acceso prioritario al escenario.

Madrid atraviesa un momento de transformación y sofisticación económica. La capital de España se ha posicionado en el centro del mapa mundial del ocio y los grandes acontecimientos, donde el concepto de hospitality de lujo ya no es un extra complementario, sino el verdadero motor comercial de las citas multitudinarias.

Detrás de los pabellones gastronómicos con estrellas Michelin que verán rugir a los monoplazas en el trazado urbano de la Fórmula 1 o de las terrazas sobre el escenario montadas para la esperada residencia de Shakira, opera una firma con sello familiar: los Byrom.

Aunque su apellido todavía resulte desconocido para el gran público, este grupo familiar ostenta una longeva trayectoria de más de tres décadas en la gestión de eventos internacionales. La piedra angular de su entramado es Match Hospitality, la compañía proveedora de servicios premium que hoy marca el ritmo del entretenimiento VIP en la capital.

De Mánchester a los Mundiales de la FIFA

El origen del negocio se remonta a 1991 en Cheadle (condado de Cheshire, Mánchester), donde se constituyó la matriz Byrom PLC. A partir de ahí, la compañía se transformó en un gigante de la logística y la hospitalidad deportiva, gestionando programas oficiales de alojamiento, ticketing y VIP en más de 200 eventos.

La propiedad y fundaciones de este holding se atribuye a los hermanos Jaime y Enrique Byrom, asignados en crónicas del sector como accionistas de referencia de Match Hospitality a través del propio vehículo familiar Byrom PLC.

Jaime Byrom, quien ejerce la dirección de la firma matriz, recordaba cómo levantó Match Hospitality hace más de 15 años (así como la firma Beyond en 2022), articulando un modelo que dominó de forma exclusiva los pases VIP de cuatro Copas Mundiales de la FIFA seguidas.

El relevo y la visión estratégica de la saga continúan muy vivos dentro de la estructura empresarial. Figura destacada del organigrama es Kimberley Byrom, afincada en Valencia y nombrada en 2024 Global Brand Director de Match Hospitality.

Kimberley Byrom. Match Hospitality

Con más de 15 años de recorrido previo en el comercio electrónico y firmas del sector del lujo como Alexander McQueen o Net-a-Porter, su fichaje por la empresa familiar ha supuesto un fuerte impulso a la digitalización e innovación en la experiencia de cliente, liderando grandes citas globales como Silverstone o la Copa Asiática antes de volcarse de lleno en el desembarco madrileño.

El universo VIP de Shakira y la F1

La llegada de la firma a Madrid responde a un plan de expansión directo hacia las residencias musicales de gran formato y el deporte del motor. Match Hospitality ha sido elegida como proveedor oficial exclusivo de hospitality y alojamiento para el circuito urbano Madring, la pista de IFEMA que acogerá el Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026.

Para la cita del motor, el despliegue de la familia Byrom abarca 12 experiencias divididas en siete recintos diferenciados que maridan velocidad, arte contemporáneo en directo y la propuesta culinaria de chefs con más de 20 estrellas Michelin (como Quique Dacosta, Mario Sandoval o Paco Roncero).

La Azotea, uno de los espacios VIP de la F1, gestionado por ellos. Match Hospitality

El abanico de precios parte de pases desde unos 600 euros hasta los 5.000 euros de la zona premium Club 91, un mirador de dos plantas sobre la línea de meta cuyos pases ya se han agotado.

A la par de la Fórmula 1, el gancho de actualidad que ha puesto a la firma en el foco del ocio madrileño es la esperada residencia europea de Shakira, con 12 fechas confirmadas en el recinto Iberdrola Music. Como gestores del programa de official hospitality, la empresa comercializa el acceso a una experiencia exclusiva para 2.000 afines por concierto.

La Terraza, una de las zonas VIP del concierto de Shakira. Match Hospitality

Entre sus modalidades destacan:

Experiencia g arden (555 euros): Un ambiente de festival al aire libre con zonas lounge, catering cuidado y acceso prioritario con pase al escenario principal.

Un ambiente de festival al aire libre con zonas lounge, catering cuidado y acceso prioritario con pase al escenario principal. Experiencia terrace (725 euros): Ubicación en una terraza elevada con vistas al escenario, oferta gastronómica dedicada y acceso directo a escasos metros de la artista.

Para quienes demandan máxima privacidad, la oferta incluye suites privadas de hospitality que rondan importes de cuatro cifras por espectador.

Con discrección corporativa y una presencia mediática muy calculada, los Byrom han sabido posicionarse en el centro de las citas más codiciadas de la capital. Desde sus centros de operaciones en Reino Unido, Suiza o España, la saga confirma que el negocio del lujo actual consiste en convertir un concierto o una carrera en un recuerdo inalcanzable para la mayoría.