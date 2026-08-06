Las mejores terrazas de Madrid: las nuevas, la favorita de una actriz, con la mejor croqueta de España, velas, música y un lago

Terraza de El Jardín de La Máquina. El Jardín de La Máquina

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid ofrece una amplia variedad de terrazas este verano, desde azoteas con vistas espectaculares hasta jardines con lago propio y música en directo. Entre las propuestas destacan Berria, premiada por su bodega; la Terraza del Urban con bocados de estrella Michelin; y Le Tavernier, favorita de la actriz Marta Hazas. Nuevas aperturas como Mala Flama en Valdebebas y Almara en Castellana, junto a clásicos reinventados como El Madrileño y el renovado Jardín de Arzábal en el Reina Sofía, amplían la oferta. Las terrazas se convierten en escenarios de planes únicos, como cenas a la luz de las velas en Cornamusa o menús mediterráneos diarios en patios escondidos del centro de la ciudad.

El verano en Madrid es sinónimo de terrazas llenas, atardeceres eternos y una vida social que se traslada por completo al aire libre.

La capital se transforma durante estos meses para desplegar una oferta inagotable donde la gastronomía, los cócteles y los ambientes más especiales se convierten en los auténticos protagonistas.

Ya sea para resguardarse del calor o para alargar las noches cuando cae el sol, la ciudad ofrece rincones capaces de sorprender tanto a locales como a visitantes.

En la capital todo es posible: desde saborear una bodega premiada frente a la Puerta de Alcalá o dejarse llevar por una velada a la luz de las velas en Cibeles, hasta descubrir la azotea favorita de una actriz famosa, tapear al nivel de un estrella Michelin o cenar en un jardín con lago propio.

A esta lista se suman refrescantes aperturas en barrios emergentes, tabernas castizas reinventadas y terrazas escondidas en célebres museos. Prepárate para recorrer los mejores oasis urbanos de la temporada:

Una copa de vino frente a la Puerta de Alcalá

El restaurante y wine bar recomendado por la Guía Repsol, Berria, sigue celebrando sus cinco años de vida con vistas espectaculares a la Puerta de Alcalá desde su elegante terraza.

Ubicado en un lugar privilegiado, que es Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Paisaje de la Luz, el restaurante recibió hace poco más de un mes el galardón Grand Award de Wine Spectator, convirtiéndose así en el tercer establecimiento de España en recibirlo.

Sólo 99 establecimientos en el mundo cuentan con esta distinción.

Terraza de Berria con la Puerta de Alcalá al fondo. Berria

Con más de 3.000 referencias en su bodega y más de 100 vinos por copas, el comensal puede disfrutar de una experiencia vinícola divertida y singular en cada visita gracias a los diferentes criterios y gustos de los sumilleres de Berria, con Mario Ayllón al frente.

Lo mejor es dejarse recomendar y acompañar el vino con algo de 'picoteo' de la carta, como su patata chip con anchoa y velo ibérico.

Su amplia terraza, acondicionada para cualquier época del año, ofrece la posibilidad de brindar con un gran vino frente a la Puerta de Alcalá y a unos pocos pasos del Parque del Retiro.

Información útil Dirección: Plaza de Independencia, 6. Ticket medio: desde 10 euros / Comida: 60 euros.

Bocados de un estrella Michelin en una azotea

La Terraza del Urban propone el picoteo 'Mordiscos by CEBO' firmado por los chefs 'Cañitas Maite' Javier Sanz y Juan Sahuquillo, del restaurante CEBO (una estrella Michelin y dos soles Repsol), con bocados entre los que se encuentran la mejor croqueta de jamón de España 2021, de jamón Joselito y leche de oveja, o el mini HotDog de pulpo.

El hotel cinco estrellas situado en pleno centro de la capital, junto al Congreso de los Diputados, esconde una de las azoteas imprescindibles para disfrutar del verano en Madrid.

La experiencia se completa con una carta de coctelería que incluye propuestas como Paper Plane, Pisco Sour, Moscow Mule o Daiquiri, entre otros.

Terraza del Urban. Urban

La Terraza del Urban, que cuenta con zona cubierta y aclimatada, además de una piscina para alojados en el hotel, abre todos los días, 11:00 a 00:00 horas, y se convierte en uno de los espacios de referencia para disfrutar en la capital.

Información útil Dirección: Carrera de San Jerónimo. Ticket medio: 40 euros.

La favorita de una actriz famosa

Le Tavernier, la azotea situada en la octava planta del Hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía, propone un concepto pensado para disfrutar sin prisas, compartir momentos y contemplar la ciudad desde las alturas.

Esta terraza, además, se posiciona como una de las favoritas de una famosa actriz. Se trata de Marta Hazas, que la recomendó otorgándole un Solete de Verano de Guía Repsol, una de las reconocidas recomendaciones gastronómicas de la guía, que pone en valor espacios con encanto capaces de ofrecer experiencias especiales durante la temporada estival.

Azotea Le Tavernier. Le Tavernier

Inspirado en los puertos de mar, pero en plena Gran Vía, Le Tavernier permite descubrir una perspectiva única del skyline madrileño, especialmente durante la puesta de sol, uno de los momentos más emblemáticos del espacio.

Información útil Dirección: Octava planta del Hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía. Ticket medio: desde 5 euros / Aperitivos y comidas: desde 25 euros.

Escondida en plena plaza de Ópera

Con la llegada del buen tiempo, Mar Mía vuelve a poner el foco en uno de sus espacios más especiales: su patio mediterráneo, esa terraza secreta en plena Plaza de Isabel II que funciona casi como un jardín privado en Ópera, entre naranjos, laureles, romero y olivos.

Espacio de la terraza Mar Mía. Mar Mía

Un rincón al aire libre, que recomienda la Guía Michelin, perfecto para comer, cenar o tomar una copa sin salir del centro de Madrid.

Ahora suma un nuevo menú mediterráneo diario, una propuesta que se actualiza cada 15 días y está disponible de lunes a viernes, de 13 a 16 horas, por 39 euros.

Información útil Dirección: Plaza de Isabel II Ticket medio: Tiene un menú a 39 euros.

Con lago propio

Rodeado de vegetación, amplias terrazas y un lago propio, El Jardín de La Máquina recupera el espíritu de las grandes casas de campo españolas a pocos minutos del centro de Madrid.

Durante los meses de verano, suma música en directo todos los viernes por la noche, convirtiendo sus cenas al aire libre en uno de los planes más especiales de la temporada.

En su carta no pueden faltar las coquinas a la plancha, las zamburiñas en gratén de jamón y cebollita dorada, la ensaladilla rusa La Máquina para abrir mesa o un tartar de salmón con aguacate que aporta frescura al comienzo del plan.

El Jardín de La Máquina. El Jardín de La Máquina

El recorrido se completa con una selección de arroces y pescados salvajes que encajan de forma natural con las comidas al aire libre.

Información útil Dirección: Avenida de la Victoria, s/n, Moncloa - Aravaca. Ticket medio: 60 euros.

Terrazas nuevas:

En uno de los barrios emergentes de Madrid

Mala Flama, el nuevo espacio gastronómico que transforma la barbacoa en una experiencia íntima y sofisticada, acaba de abrir en Valdebebas, uno de los barrios más emergentes de la capital.

Terraza Mala Flama. Mala flama

Detrás del proyecto hay tres amigos (Anthony, Adrián y José Miguel) que decidieron transformar su pasión por las barbacoas en una propuesta inédita en Madrid.

El resultado es un espacio híbrido —entre restaurante, carnicería selecta y club gastronómico privado— con una amplia terraza en la que disfrutar de este que concepto rompe con la fórmula tradicional del restaurante. Mala Flama cierra lunes y martes.

Información útil Dirección: Calle de Fernando Higueras, 19, Hortaleza. Ticket medio: de 40 a 100 euros.

Una cervecería de siempre

La nueva apuesta por un viejo conocido de la restauración madrileña, Nacho Horcajada, ha sido la de abrir una cervecería de toda la vida en la zona de Bernabéu.

Con terraza todo el año y una barra siempre viva, El Madrileño recupera la cervecería tradicional, pensada para el aperitivo y para el día a día del barrio, apoyada en una carta de clásicos reconocibles y producto de calidad.

La propuesta gastronómica se mueve en un terreno reconocible: clásicos de la cervecería madrileña bien ejecutados, donde el producto marca la diferencia. Gildas, ensaladilla, conservas, chacinas…

Fachada de El Madrileño, con la terraza en frente. @orianahoffman_gastro

Todo junto a una cerveza bien tirada, vermut, vinos, copas... Una carta pensada para compartir, picar y acompañar la ronda.

Información útil Dirección: Paseo de La Habana, 13. Ticket medio: 10-20 euros.

Un jardín mediterráneo en plena Castellana

Inaugurado hace apenas unos meses en el número 62 del Paseo de la Castellana, Almara —la última apertura de Grupo La Fábrica firmada por el chef Aitor Mena— cuenta con una terraza muy especial, un jardín urbano escondido entre vegetación, ideal para bajar el ritmo y comer al aire libre en pleno centro de Madrid.

Terraza de Almara. Almara

La misma cocina mediterránea de siempre, ahora con protagonismo para el producto de temporada entre los que se encuentran algunos imprescindibles como la gamba blanca, el atún rojo, el espárrago de Navarra, la gilda XXL, la ensaladilla con ventresca, el puerro a la brasa con mojama y los canelones de txangurro.

Abre todo el verano de domingo a jueves de 13 horas hasta medianoche, viernes y sábados hasta la una de la madrugada.

Información útil Dirección: Paseo de la Castellana, 62. Ticket medio: 50 euros.

Una terraza en un museo

Después de varios meses de reforma, El Jardín de Arzábal inicia una nueva etapa en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El emblemático espacio del Grupo Arzábal presenta una renovada propuesta en la que arte y gastronomía conviven de forma más integrada, manteniendo la esencia que lo ha convertido en uno de los destinos imprescindibles de Madrid e incorporando nuevos espacios y dinámicas pensadas para disfrutarse a cualquier hora del día.

Una gran barra central articula toda la zona de terraza, ahora más cómoda y funcional, rodeada de frondosa vegetación, sombrillas y diferentes configuraciones de mesas altas y bajas que permiten desde un almuerzo pausado hasta un picoteo rápido.

El Jardín de Arzábal. Arzábal

Uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa es la carpa climatizada y la carta combina platos ya icónicos del universo Arzábal, como la hamburguesa, los ceviches, las pastas, la tortilla de patata o el rape frito.

Con cocina initerrumpida, puedes tanto ir a desayunar hasta terminar a la una de la madrugada con sus sesiones de DJ cada fin de semana.

Información útil Dirección: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ticket medio: de 35 a 60 euros.

Actividades de verano

Noches en Vela(s)

Este verano, la sexta planta del Palacio de Cibeles acoge en la terraza de Cornamusa las Noches en Vela(s), uno de sus planes más esperados.

Se tratará de un ciclo de veladas estivales en las que la música en directo y la gastronomía se unen en un entorno mágico iluminado por cientos de velas.

Con vistas privilegiadas al Paseo de la Castellana y con la ciudad y el emblemático Palacio de Cibeles como telón de fondo, la experiencia tendrá lugar el 6 de agosto a las 21:30 horas, y el 20 de agosto a las 21:00 horas, consolidándose como uno de los planes imprescindibles del verano en Madrid para disfrutar de la ciudad cuando baja el calor.

La terraza de Cornamusa en las Noches en Vela(s). Azotea Grupo

Este plan, diseñado por Azotea Grupo, combina música, gastronomía y la luz de cientos de velas para dar forma a una experiencia pensada para disfrutar de las noches de verano en Madrid.