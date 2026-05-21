Fabrik confirma sus 4 festivales al aire libre en verano para 40.000 personas, con 300 m2 de pantallas y Carl Cox

Las claves

Las claves Generado con IA Fabrik celebrará 4 festivales al aire libre en junio y julio, reuniendo a más de 40.000 personas y ofreciendo géneros como house, techno y hardstyle. El recinto contará con un escenario de 24 metros de ancho, 15 de alto, 300 m2 de pantallas LED, 350 focos y una estética tecnofuturista en el Área 19. Entre los artistas destacados figuran Carl Cox, Fisher, Gordo y Jeff Mills, además de eventos temáticos como Loop, Nexus y Code Summer Festival. El espacio de Fabrik está adaptado para grandes aforos, con zonas de descanso al aire libre y pérgola retráctil, situado lejos de zonas residenciales para evitar problemas de ruido.

Con la llegada del sol y el calor, Fabrik cambia de cara y en junio y julio se transformará en un recinto para festivales de música. La discoteca madrileña organizará 4 festivales open air y recibirá a más de 40.000 personas con eventos de varios géneros de la electrónica, tales como el house, el techno y el hardstyle.

La dirección del club ya ha comenzado esta semana las obras de adaptación en sus instalaciones, una producción que incluye acondicionar sus jardines y zonas de descanso al aire libre, y levantar un enorme escenario en la zona conocida como Area 19. En ella, Fabrik construirá un escenario de 24 metros de ancho y 15 de alto, con 300 metros cuadrados de pantallas LED, 350 focos de luz y estética tecnofuturista.

El Área 19 es una gran carpa de estilo festivalero con capacidad para varios miles de personas y pérgola retráctil que permite una experiencia primaveral y también resguardar al público de la lluvia y el frío cuando la meteorología no acompaña. Se trata de un espacio musical único en Madrid gracias a su amplio aforo y a la posibilidad de acoger eventos al aire libre sin temor a las quejas por ruido. Fabrik está en una zona industrial muy apartada del municipio de Humanes de Madrid, alejada de núcleos residenciales.

Como parte de la programación de festivales de Fabrik, visitarán Madrid algunos de los disc jockeys internacionales que este verano protagonizarán la temporada de discotecas de Ibiza, tales como el británico Carl Cox, quizás el DJ vivo más legendario; el australiano Fisher, que cuenta con una fiesta propia en el club UNVRS; o Gordo, que tiene previstas 10 actuaciones en la isla blanca, la mayoría de ellas en su nuevo hogar, Pacha.

Loop festival (6 de junio): la nueva marca de eventos de sonido house y tech house se estrena en formato festival con un cartel comandado por Fisher, Gordo y el sevillano Wade, además de una exhibición de la discográfica Toolroom Records.

Nexus festival (13 de junio): el mayor festival de música hardstyle y hardcore de España contará con la aparición estelar de la formación Project One, el exclusivo dúo integrado por lo holandeses Headhunterz y Wildstylez.

23º aniversario de Fabrik (27 de junio): Carl Cox regresa a Humanes después del llenazo que protagonizó hace 3 años, y llega acompañado de invitados de lujo: Joseph Capriati, Mau P, Andrea Oliva, Chelina Manuhutu, Francisco Allendes y Matthias Tanzmann.

Code Summer Festival (11 de julio): la popular marca de eventos de techno cierra una de sus mejores temporada con el maestro de Detroit, Jeff Mills, el español Óscar Mulero y el exclusivo trío LSD, formado por Luke Slater, Steve Bicknell y Function.