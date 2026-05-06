Almeida anuncia el artista sorpresa para las fiestas de San Isidro: Rels B presentará su nuevo disco

El cantante Rels B durante su concierto en el Movistar Arena, a 1 de marzo de 2025, en Madrid (España). Robayna / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Rels B será el artista sorpresa de las fiestas de San Isidro 2026 y presentará en exclusiva su nuevo disco 'Love love FLAKK'. El concierto de Rels B tendrá lugar en la Plaza Mayor el jueves a las 21:30 horas, justo después del pregón de Sonsoles Ónega. La programación incluye actuaciones de DJ Pablo Pueblo y el tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos, reforzando la fusión entre tradición y música contemporánea. El nuevo álbum de Rels B destaca por su madurez artística, mezcla de ritmos afro y es presentado por primera vez ante el público madrileño.

El comienzo oficial de las fiestas de San Isidro 2026, las más importantes de la capital, está a la vuelta de la esquina. El pistoletazo de salida lo dará este jueves la periodista Sonsoles Ónega con su pregón desde el balcón de la Casa de la Villa (programado a las 20.00 horas).

Sin embargo, hay una sorpresa que se ha estado guardando el Ayuntamiento de Madrid, regido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, hasta este miércoles. Y es que como guinda para iniciar estos festejos por todo lo alto, el reconocido cantante Rels B presentará en exclusiva su nuevo trabajo discográfico, Love love FLAKK.

Será justo tras el pregón, a las 21.30 horas, en la Plaza Mayor. La propuesta, que hasta ahora figuraba en la programación como actividad sorpresa, desvela su contenido con uno de los nombres más influyentes de la música urbana actual, que compartirá en primicia los sonidos de su próximo proyecto en un formato especial y cercano, con una impactante apuesta escenográfica.

Rels B es uno de los artistas nacionales más escuchados en todo el mundo. Su última gira, A New Star World Tour, ha sido un auténtico fenómeno con el que ha llenado los recintos más importantes de España y Latinoamérica con récords de asistencia en las principales ciudades.

En su nuevo álbum se muestra en plena madurez personal y artística; un manifiesto creativo y sobrio cargado de batallas ganadas a lo largo de toda su trayectoria.

💥 Rels B presenta su nuevo disco en primicia en #SanIsidroMadrid2026



Jueves 7 · 21:30h · Plaza Mayor



El artista internacional presenta su nuevo álbum en una escucha única, junto a su público y por primera vez.



Entrada libre hasta completar aforo.https://t.co/VxxqNBshlr pic.twitter.com/nid3pu4U4w — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) May 6, 2026

Es un repaso por los estilos que han marcado a Rels B, con una atención especial a los ritmos tan variados que conforman el universo musical afro y que atraviesan el álbum de principio a fin.

Desde el Consistorio madrileño afirman que con esta actividad, "San Isidro refuerza su apuesta por propuestas singulares y experiencias exclusivas, acercando al público contenidos inéditos y conectando la tradición de las fiestas con los grandes nombres de la música contemporánea".

La programación

Además, previo al pregón y en la misma Plaza de la Villa -cercana a la Plaza Mayor-, actuará, a partir de las 19.00 horas, el DJ Pablo Pueblo. También estará acompañado por el tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos.

El desfile, que recorre las calles más castizas de la ciudad al ritmo de la dulzaina y el tamboril, reúne a algunas de las figuras más emblemáticas de Madrid como los chulapos Julián y Mari Pepa, La Latina o Manolita Malasaña. Este partirá a las 18.30 horas del Museo de Artes y Tradiciones Populares.