Huellas Music Fest se estrena en Madrid: Seguridad Social, Modestia Aparte o Los Toreros Muertos, confirmados

Tendrá lugar en el autocine con una conjunción de bandas españolas y venezolanas.

Las claves

Las claves Generado con IA Huellas Music Fest celebrará su primera edición en Madrid el 16 de mayo de 2026, en el Autocine Madrid. El festival reúne a grandes nombres del rock, ska, reggae y pop en español de España y Latinoamérica. Entre los artistas confirmados destacan Seguridad Social, Desorden Público, Modestia Aparte, Los Toreros Muertos, ViniloVersus, King Changó, Horacio Blanco y Bucle Lunar. El evento contará con zonas VIP, servicio de comida y bebida, y busca ofrecer una experiencia cómoda y moderna para los asistentes.

El Huellas Music Fest (1ª edición) aterriza en Madrid como el nuevo encuentro imprescindible para los amantes del rock, ska, reggae y pop en español. Un festival boutique que reúne, por primera vez en un mismo escenario, a grandes nombres de la música nacional y venezolana referentes de varias generaciones:

Con una propuesta que mezcla nostalgia, cultura y energía en vivo, Huellas Music Fest promete convertirse en un evento esencial de unión entre España y Latinoamérica para quienes crecieron con estos himnos y para una nueva audiencia que celebra el valor de la música auténtica. El festival tendrá lugar el 16 de mayo de 2026 en el emblemático Autocine Madrid, ofreciendo una experiencia cómoda, moderna y pensada para un disfrute total de la música en vivo.

Las entradas estarán disponibles en diferentes modalidades, incluyendo zonas VIP con servicio de comida y bebida para disfrutar la música con el máximo nivel de comodidad.

Huellas Music Fest 2026 no es solo un concierto: es un viaje emocional, un reencuentro generacional y un homenaje a la música que marcó a España y Latinoamérica.

Artistas confirmados:

⦁ Seguridad Social – Banda de rock española con décadas de historia y éxitos inolvidables.

⦁ Desorden Público – Representantes icónicos del ska latinoamericano con un sonido festivo e irreverente.

⦁ Modestia Aparte – Clásicos del pop rock español que han dejado huella en la escena musical.

⦁ Los Toreros Muertos – Grupo emblemático que mezcla humor y rock con actitud.

⦁ ViniloVersus – Propuesta sólida de rock alternativo con energía contemporánea.

⦁ King Changó – Fusión de ska con ritmos caribeños que conquista al público.

⦁ Horacio Blanco – Artista con gran trayectoria que presenta su nueva etapa musical.

⦁ Bucle Lunar – Proyecto emergente que aporta frescura y creatividad al cartel.