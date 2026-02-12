Una de las galas de quesos más famosa de Italia se celebra por primera vez en Madrid: las 13 queserías premiadas

Las claves nuevo Generado con IA La gala Casello d'Oro Awards del Consorcio del Parmigiano Reggiano se celebró en el Real Casino de Madrid, premiando a 13 queserías italianas. El evento reconoció a las mejores muestras de Parmigiano Reggiano maduradas entre 24 y 26 meses, destacando dos Menciones Especiales para el Caseificio Sociale di Monzato. Las queserías ganadoras provienen de diversas provincias italianas y fueron seleccionadas por un jurado internacional de expertos. España se consolida como un mercado estratégico para el Parmigiano Reggiano, con más de 1.800 toneladas importadas y un crecimiento superior a la media extranjera.

El Real Casino de Madrid se transformó, por una noche, en un auténtico templo del sabor italiano. Este miércoles 11 de febrero, el Consorcio del Parmigiano Reggiano celebró allí la tercera edición de los Casello d'Oro Awards, una ceremonia dedicada a las 13 queserías ganadoras de los Palios del Parmigiano Reggiano 2025.

Tras las ediciones celebradas en París y Londres, el símbolo DOP de la excelencia del Made in Italy conquistó ahora la capital española con un evento que combinó tradición, estilo de vida y alta gastronomía.

Durante la gala, un jurado internacional otorgó dos Menciones Especiales al Parmigiano Reggiano con mejor estructura y al que tiene mejor perfil aromático, ambas para el Caseificio Sociale di Monzato di Traversetolo, en la provincia de Parma.

Ante la presencia de la prensa italiana e internacional, la velada, presentada por Ilaria Mulinacci, presentadora de los 50 Best Restaurant Awards, fue una celebración del territorio, tradiciones y saber hacer detrás de un icono del estilo italiano amado en todo el mundo, y reforzó los lazos entre la DOP y su mercado más prometedor en Europa, con más de 1800 toneladas importadas al año y un crecimiento del +2,5 % con respecto al año anterior (por encima de la media extranjera, que se situó en el +2,3 %).

Desde hace 13 años, en la zona de origen de la DOP —que comprende las provincias de Parma, Reggio Emilia, Módena, Mantua (a la derecha del río Po) y Bolonia (a la izquierda del río Reno)— se celebran anualmente los premios conocidos como el 'Palio del Parmigiano Reggiano'.

Estos premios evalúan las mejores muestras de 24 a 26 meses de maduración, la etapa en la que la DOP suele alcanzar el equilibrio ideal para mostrar sus características.

Los Premios Casello d'Oro celebrados este 11 de febrero reconocieron a las 13 queserías ganadoras de los premios Palio de 2025. Todas ellas han sido evaluadas por un jurado compuesto por autoridades mundiales de la alimentación —desde directores de revistas y chefs con estrellas Michelin hasta jueces de productos lácteos de renombre mundial—, entre ellas Maddalena Fossati Dondero, Manu Franco, Miyuki Murase, Cathy Strange, Eva Vila y Carlos Yescas, que realizaron una cata a ciegas para atribuir las dos Menciones Especiales.

Las 13 queserías ganadoras de los Palios del Parmigiano Reggiano 2025 han sido: Latteria Sociale La Mezzanese (Sorbolo Mezzani, PR) – Ganadora del Palio dell’Artigianato di Soragna (Soragna, PR)

Colline di Canossa Cigarello (Carpineti, RE) – Ganadora del Palio Bibbiano la Culla (Ghiardo di Bibbiano, RE)

Rastelli Fratelli (Rubbiano, pedanía de Solignano, PR) – Ganadora del Palio di Pellegrino Parmense (Pellegrino Parmense, PR)

4 Madonne Caseificio dell’Emilia (planta de Valsamoggia, BO) – Ganadora del Palio Città di Casina (Casina, RE)

Caseificio Bucamante (Serramazzoni, MO) – Ganadora del Palio del Frignano (Pavullo nel Frignano, MO) y del Palio Città di Casina (Casina, RE) en la categoría maduración de 40 meses

Caseificio Croce (Pegognaga, MN) – Ganadora del Palio dei Caseifici dell’Oltrepò Mantovano (Gonzaga, MN)

Caseificio Sociale di Monzato (Traversetolo, PR) – Ganadora del Palio di Montechiarugolo (Montechiarugolo, PR)

Caseificio Sociale Castellazzo (Campagnola Emilia, RE) – Ganadora del Palio di San Lucio (Guastalla, RE)

Caseificio Sociale Fior di Latte (Gaggio Montano, BO) – Ganadora del Palio di San Petronio (Bolonia)

4 Madonne Caseificio dell’Emilia (planta de Lesignana, MO) – Ganadora del Palio GustiaMo (Módena)

Oratorio San Giorgio (Carpi, MO) – Ganadora del Palio GustiaMo (Módena) en la categoría de maduración de 40 meses

Casearia Castelli Srl (Reggio Emilia) – Ganadora del Palio Teatro della Natura (Viano, RE)

El embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha celebrado la presencia de los Casello d’Oro en Madrid y ha afirmado: "Estamos muy orgullosos de que el Consorcio del Parmigiano Reggiano haya elegido España para organizar el premio Casello d'Oro. Este extraordinario patrimonio cultural, símbolo de excelencia, encuentra en España una gran sensibilidad, alimentada por una profunda afinidad entre nuestras culturas culinarias. Compartimos la defensa de un modelo alimentario basado en la calidad de la materia prima, en estrictas normas de producción y en la transparencia hacia el consumidor. Esta comunidad de valores también es muy visible en las acciones comunes llevadas a cabo por Italia y España en Bruselas. Estoy convencido de que la marca Parmigiano Reggiano tiene aquí la oportunidad de fortalecerse aún más".

"Estamos encantados de haber traído a Madrid la tercera edición de los premios Casello d'Oro", declaró Nicola Bertinelli, presidente del Consorcio, "y de haber premiado a las 13 queserías ganadoras de los Palio: el Parmigiano Reggiano habla hoy cada vez más internacional. En 2025, por primera vez, las exportaciones superaron al mercado italiano y España es uno de los países que más está creciendo, con más de 1.800 toneladas importadas y cifras en aumento. Después de París y Londres, el Real Casino fue el escenario perfecto para dar a conocer no solo un producto, sino una verdadera cultura del gusto que sigue conquistando el mundo. España es un mercado estratégico para el futuro del Parmigiano Reggiano: en particular, agradecemos al embajador de Italia en España, S.E. Giuseppe Buccino Grimaldi, por haber organizado el martes 10 de febrero una cena en la Embajada, en la que nuestro DOP fue el protagonista de la velada y que supuso una importante ocasión para reforzar las relaciones con las instituciones y las partes interesadas del país".