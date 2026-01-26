Mireille y Yasmina Hayek, el imperio de las libanesas que llega a Madrid: madre e hija tienen 35 restaurantes

Mireille y Yasmina Hayek, la madre e hija libanesas en su cocina de Em Sherif Madrid. Em Sherif

El primer Em Sherif lo abrió Mireille Hayek hace 15 años en Beirut y, desde entonces, se ha convertido en un referente de la cocina libanesa. Allí comenzaron a reunirse políticos, actores, celebridades y prácticamente cualquier personalidad que visitaba el país.

Su hija, Yasmina Hayek, ha seguido sus pasos. Juntas, han creado el imperio Em Sherif con 35 restaurantes por toda Europa y Oriente medio —de Londres a París o Dubái—. Ahora, inauguran su primer restaurante en España y convierte a Madrid en la nueva embajadora europea de la alta cocina libanesa.

El proyecto está respaldado por el trabajo de Hayek hija, la chef ejecutiva del grupo, en la calle Alcalá, 54 (junto a la Plaza de Toros de Las Ventas). El nuevo restaurante abre sus puertas como un destino gastronómico que celebra la elegancia propia del Líbano, en pleno corazón de la capital.

Yasmina Hayek en la cocina de Em Sherif. Em Sherif

Yasmina se ha formado en instituciones como el Institut Paul Bocuse (Lyon) y la Scuola Politecnica di Design (Milán), y con experiencia en cocinas de referencia como Geranium en Copenhague (tres estrellas Michelin) o Le Grand Restaurant en París. Además, ha sido reconocida por publicaciones internacionales y galardonada con premios como el Michelin Young Chef Award y su inclusión en la lista Forbes Middle East "30 Under 30".

La llegada de Em Sherif Madrid representa un paso natural en la expansión del grupo de la madre e hija. El restaurante se integra de forma orgánica en la escena gastronómica madrileña, una ciudad abierta, vibrante y profundamente conectada con la cultura mediterránea. Su interiorismo, obra del arquitecto Samer Bou Rjeily, combina la luminosidad característica del Levante con elementos de artesanía libanesa en un entorno íntimo, cálido y contemporáneo que evoca el espíritu del hogar reinterpretado para las nuevas generaciones.

La propuesta culinaria que Em Sherif trae a Madrid un recorrido profundo por los sabores del Líbano. La carta, diseñada por Yasmina Hayek y su equipo, combina recetas de herencia familiar con productos locales de temporada, manteniendo siempre la autenticidad como eje central. Los mezze, uno de los pilares de la gastronomía libanesa, abren la experiencia con una selección que incluye elaboraciones tradicionales y reinterpretadas como el habra nayyeh caviar, el hummus caviar o los clásicos de la casa, entre ellos el hummus, el fattoush y los kibbehs característicos del grupo.

Los platos principales reúnen algunas de las recetas más emblemáticas del repertorio levantino. Destacan el kharouf, un gigot de cordero confitado con mezcla de especias y sumac; el shawarma lahmeh, una versión tradicional de shawarma de ternera; y el samak tajin, una lubina entera acompañada de tahini cítrico y arroz con cebolla caramelizada.

Mireille Hayek en Em Sherif. Em Sherif

A estas elaboraciones se suman las parrillas del apartado masheweh: kebab, kefta, lahmeh meshwiyeh, taouk o djej msahab, todas ejecutadas con precisión técnica y una sensibilidad contemporánea que caracteriza la identidad del grupo. La oferta se completa con el moghrabiyeh El Bahr, una interpretación marina del tradicional moghrabiyeh, que aporta un guiño personal al recetario más ancestral.

El capítulo dulce cierra la experiencia con algunos de los postres más representativos del Líbano, concebidos para aportar un final aromático y delicado. Entre ellos se encuentran el riz bi halib, un arroz con leche aromatizado con flor de azahar y agua de rosas; el meghli; el muhallabiyeh; la nammoura cítrica; y la knefeh osmaliyeh, elaborada con queso, pasta kadaif y un sirope perfumado con azahar y rosas.

Em Sherif Madrid abre inicialmente en horario de cenas y propone una experiencia gastronómica con un precio medio de entre 50 y 60 euros por persona.

Con esta apertura, Em Sherif consolida su papel como embajadora global de la gastronomía libanesa y aporta a Madrid un nuevo espacio donde cultura, emoción y cocina se encuentran para celebrar la belleza del ritual de compartir.