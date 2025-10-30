Almeida cambia la Navidad en Madrid: la nueva fecha y ubicación del encendido de luces de las 13 M de bombillas

Las claves nuevo Generado con IA El encendido de luces de Navidad en Madrid se adelantará al sábado 22 de noviembre, en lugar del 28 de noviembre del año pasado. La ubicación del evento cambiará de la Puerta del Sol a la Plaza de Cibeles, según anunció el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Se instalarán más de 13 millones de bombillas por toda la ciudad, con iluminación especial diseñada por niños de primaria. El nombre del invitado especial que acompañará al alcalde Martínez-Almeida en el encendido aún no ha sido revelado.

El mes de octubre llega a su fin y la Navidad se acerca con grandes novedades en Madrid. Es momento de pensar en los regalos, las cenas y las reuniones familiares; pero también en uno de los momentos más esperados: el encendido de luces, que da el pistoletazo de salida de estas fiestas tan especiales.

Cada año se genera una competencia por ver qué ciudad presenta el espectáculo de luces más impresionante. Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y, por supuesto, Vigo, que destaca cada Navidad con su famoso encendido, eclipsando incluso a grandes ciudades como Nueva York.

Madrid tampoco falta en esta competencia simbólica para convertirse en una de las urbes mejor iluminadas en Navidad. Sin embargo, este año sorprende a todos con un importante cambio en la fecha y en su ubicación.

En 2023, las luces se encendieron varios días antes que en 2024, cuando la Navidad llegó a la capital más tarde de lo habitual. Hace dos años, la fecha fue el 23 de noviembre y el año pasado el 28 de noviembre.

Madrileños y visitantes ya no tendrán que esperar tanto como otros años más para ver al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, junto al invitado de honor, accionar el tradicional encendido, que reúne cada vez a más seguidores.

¿Cuándo y dónde será el encendido de luces de Navidad en Madrid?

La Navidad regresa un año más con más fuerza y novedades. Una de las novedades más notorias será en la fecha de encendido, se adelanta bastante respecto a 2024.

Mientras que hace un año las luces se encendieron el 28 de noviembre, este año será el sábado 22 de noviembre. La elección de este día se debe a que se suele hacer antes del Black Friday, que es el 28 de noviembre.

Ese será el momento en que calles, plazas y edificios se llenen de millones de bombillas y lámparas, vistiendo a la ciudad para la ocasión. Además, Madrid contará con un invitado especial para este acto.

Por otro lado, la Navidad se encenderá en Madrid este año en una ubicación diferente a la habitual. Este 2025 el encendido deja de hacerse en la Puerta del Sol para empezar a celebrarse en la emblemática Plaza de Cibeles, según ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa de este jueves posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamberí.

Almeida ha constatado que el encendido de las luces "cada año congrega más expectación, más ilusión y a más madrileños para dar a ese botón que permitirá que se encienda toda la iluminación navideña".

Serán más de 13 millones de bombillas las que se encenderán esta Navidad, instaladas a lo largo de toda la ciudad.

¿Quién será el invitado especial?

José Luis Martínez-Almeida presentará un año más el encendido de las luces de Navidad, que estarán en funcionamiento hasta el 6 de enero, Día de Reyes. El encargado de pulsar el botón todavía se desconoce este año.

Este acto será en Cibeles e iniciará una gran fiesta. Madrid presume de ser una de las ciudades que más apuesta por este tipo de eventos, iluminando el cielo con casi 13 millones de bombillas. La ciudad lucirá unas 7.100 cadenetas, 121 cerezos y grandes abetos luminosos, además de otros elementos decorativos, todos con sistemas de bajo consumo energético gracias a tecnología moderna y eficiente.

Este año, vuelve a estar la inclusión de luces diseñadas por niños de primero y segundo de primaria, ganadores del concurso organizado por el Ayuntamiento en marzo. Sus propuestas están siendo transformadas en iluminación navideña.