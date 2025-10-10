Los mejores planes este fin de semana en Madrid: tarot con cócteles, conciertos a la luz de las velas y esculturas urbanas

Este fin de semana está marcado por el Día de la Hispanidad, que cada año se celebra el 12 de octubre. Se trata de la Fiesta Nacional en la que en Madrid se realiza el clásico desfile, así como gran variedad de actividades varias como conciertos.

Además, coincide con las clásicas fiestas de la Virgen del Pilar, unas celebraciones multitudinarias que en Madrid se organizan en el Barrio del Pilar con multitud de actos musicales y de ocio.

Pero, para quienes prefieren otro tipo de planes más desconocidos, desde Madrid Total proponemos algunos como exposiciones, conciertos de cuerda o cócteles muy especiales.

Cóctel con tarot

Este domingo Gin Gold, la ginebra premium, se une a Esotérica, el recién inaugurado local que combina coctelería de autor con el imaginario esotérico de los creadores de Médium Club, para proponer un plan único.

Sesión de tarot con el cóctel Atrevimiento de Gin Gold en Esotérica.

Ambos han creado Atrevimiento, un cóctel edición limitada con el que renovar energías. Se trata de una bebida cítrica y fresca protagonizada por el característico sabor a mandarina de Gin Gold y se equilibra con el contrapunto amargo de la tónica.

Cada consumición de esta nueva bebida incluye una lectura de cartas del tarot, un momento de introspección para quienes buscan respuestas y orientación para afrontar la recta final de este año.

Solo estará disponible los miércoles, jueves y domingos hasta el 22 de octubre (hay que reservarlo con antelación).

🏠 Lugar: Esotérica. 💰Precio: 15 euros.

Esculturas por Madrid

Una exposición urbana de la mano de Madrid Luxury District y AGM Art Management: 'Baltasar Lobo. Pionero de la modernidad'. Durante dos meses permanecerá en la calle de Ortega y Gasset, desde Serrano a Velázquez.

La escultura Al Sol de la exposición 'Baltasar Lobo, pionero de la modernidad'. Madrid Luxury District

La muestra tiene como objetivo transformar una vez más las calles de Madrid, en un verdadero museo en calle.

En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la exposición sobre Baltasar Lobo

(Zamora, 1910 - París, 1993) incluye siete esculturas de gran formato aportadas por Arte 92 Madrid y por Alejandro Freites, director de la galería del mismo nombre.

Igualmente, cerca de 20 esculturas, de menor escala, que se ubican en diferentes marcas asociadas a la Madrid Luxury District. El recorrido permite conocer la evolución de uno de los escultores más destacados del siglo XX y las distintas etapas de su trabajo.

🏠 Lugar: calle de Ortega y Gasset, desde Serrano a Velázquez. 💰Precio: gratis.

Feria del Libro Antiguo

Es el último fin de semana para disfrutar de la 35ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. Una cita obligada para los amantes de la lectura y de las joyas bibliográficas.

LIBRIS, la Asociación de Libreros de Viejo, organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la feria, que cuenta con la presencia de un total de 34 librerías españolas en el Paseo de Recoletos.

La 35ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. LIBRIS

Ofrece a los madrileños y visitantes la ocasión de adquirir desde libros a precios muy económicos hasta auténticas joyas bibliográficas. Se trata de una gran variedad de ejemplares, con precios desde un euro hasta los más codiciados libros antiguos, sueño de bibliófilos, como primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, grabados, ediciones raras...

El horario es de 11.00 horas a 20.30 horas, de domingo a jueves, y de 11.00 horas a 21.00 horas, viernes y sábados. Las casetas comienzan en Cibeles y llegan hasta la altura de la calle Almirante. Además, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, se ha producido una baraja literaria, ilustrada por Fernando Vicente y realizada por Naipes Heraclio Fournier. Se podrá adquirir en la caseta de información de la feria.

🏠 Lugar: Paseo de Recoletos. 💰Precio: gratis.

AmartE

La Sala Polivalente de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid acoge la primera edición de AmartE, un proyecto cultural único que combina exposición, formación y encuentro, hasta el 15 de octubre.

Nace con el objetivo de visibilizar la creación contemporánea de las Islas en la Península y tender puentes culturales sólidos entre territorios, generaciones y disciplinas. De esta forma, propone un recorrido expositivo y formativo donde los artistas de Canarias se encuentran con los de la Península, creando un puente cultural sólido que refuerza la cohesión entre territorios y generaciones.

La exposición AmartE.

Así, se exponen obras de trece artistas consagrados, que ya han estado en más de 50 países:

Conrado Díaz Ruiz, el realismo mágico de la memoria colectiva.

el realismo mágico de la memoria colectiva. Toba , el renovador de la acuarela contemporánea.

, el renovador de la acuarela contemporánea. María L. Hodgson, Geometría luminosa y liderazgo cultural.

Geometría luminosa y liderazgo cultural. Roberto Batista, el introspector de la identidad insular.

el introspector de la identidad insular. Álvaro SonSon, el gesto joven de la abstracción lírica.

el gesto joven de la abstracción lírica. Jaume Queralt , el alquimista de las técnicas mixtas.

, el alquimista de las técnicas mixtas. José María Cuasante, el maestro del color riguroso.

el maestro del color riguroso. Luis Fega, el lírico de la abstracción española.

el lírico de la abstracción española. Rafael Peñalver , el transversal crítico y gestor cultural.

, el transversal crítico y gestor cultural. Lisi Prada, la pionera del videoarte con conciencia social.

la pionera del videoarte con conciencia social. Javier Pagola, el poeta del dibujo y del color.

el poeta del dibujo y del color. Manolo Oyonarte , el arquitecto de la abstracción.

, el arquitecto de la abstracción. Sergio París, el cromatista de la utopía contemporánea.

Además, durante la exposición se celebrará un completo programa formativo con doce masterclass gratuitas impartidas por artistas de trayectoria nacional e internacional que compartirán técnicas, procesos y visiones con estudiantes, profesionales y visitantes.

También se organizarán diferentes visitas guiadas, mesas redondas y sesiones participativas

gratuitas.

🏠 Lugar: Sala Polivalente de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid. 💰Precio: gratis.

Concierto con velas

Arturo Soria Plaza acoge este sábado una experiencia única que promete envolver al público en una atmósfera mágica y llena de emoción: un concierto de música en vivo iluminado por cientos de velas, en el espacio al aire libre más acogedor del centro.

El evento propone un viaje sensorial en el que la intimidad de la luz cálida se fusiona con la calidad de interpretaciones en directo, buscando emocionar a los asistentes. El Trío ConCuerda traerá un repertorio seleccionado para la ocasión, que podrá incluir piezas de cámara, arreglos contemporáneos o composiciones que dialogan con el entorno.

Concierto con velas en Arturo Soria Plaza. Arturo Soria Plaza

El evento tendrá lugar el 11 de octubre desde las 19.30 horas hasta las 20.30 horas y contará con un espacio delimitado con sillas que podrán ocupar todos los clientes que presenten en el acceso un ticket de compra mínimo 30 euros de los establecimientos de moda del centro comercial.

Además, quienes opten por disfrutar de la actuación acompañada de una bebida o una cena, podrán hacerlo desde las terrazas ubicadas alrededor del emplazamiento del concierto.