"El año pasado no fui y ahora estoy a 250 kilómetros": una joven, rotunda tras perderse la Batalla Naval de Vallecas

La Batalla Naval de Vallecas es uno de los eventos más esperados del año para muchos madrileños y residentes en Madrid. Este domingo se celebra la edición número 43 de la fiesta que organiza la Cofradía Marinera de Vallekas.

Este acontecimiento se incluye dentro de las Fiestas del Carmen (también conocidas como La Karmela) y tienen un carácter reivindicativo. Cada edición, la Cofradía Marinera de Vallekas determina la causa social. Este año el lema es 'Por una vivienda digna y asequible'.

Antes de la batalla propiamente dicha, tiene lugar un pasacalles con batucada al mediodía desde la calle Payaso Fofó hasta la Plaza Vieja.

Posteriormente se celebra una paella popular en la Plaza de Puerto Rubio para un total de 600 personas. Para lo cual hay que comprar con anterioridad un bono de comida de 10 euros en la Taberna La Frasca.

Tras el pasacalles y la paella llega el último paso antes de la batalla: el pregón. Durante esta edición, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallecas (PAH) y la Coordinadora de AAVV de Vallecas serán las encargadas de llevarlo a cabo, con motivo de la lucha por la vivienda.

A las 16:30 dará comienzo la Batalla Naval. Se produce un desfile de carrozas, marineros y vecinos desde la calle Puerto Alto hasta el punto y final en la calle Payaso Fofó.

Durante este recorrido, miles de personas se lanzan agua. Hay hasta camiones cisterna en los que se pueden recargar las pistolas de agua, los cubos o las herramientas que cada participante lleve.

Esta actividad engancha a madrileños y no madrileños, como es el caso de @JohanaKS, una vallisoletana que, tras vivir varios años en la capital, ha regresado a su tierra. En su cuenta de X lamenta no poder asistir este año a la fiesta: "El año pasado no fui porque total, no me iba a mover de allí. Y aquí estoy, a 250 kilómetros".

Un caso que invita a los residentes en Madrid, nativos o no, a aprovechar la oportunidad y participar en una de las celebraciones más curiosas y refrescantes del verano en la capital: la Batalla Naval de Vallecas.