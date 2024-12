El restaurante donde mejor se hace el nuevo sándwich que arrasa en Madrid: con solomillo de ternera y un queso especial

Una de las mayores virtudes de Madrid es que es una ciudad abierta a todas las vanguardias que puedan llegar. Por ello, es la ciudad que abraza y acoge cualquier tendencia. Una sintonía que se percibe sobre todo en la gastronomía. Y es que en la capital podemos encontrar comida con influencias de todo el mundo.

Ahora, hay un producto que se ha puesto poderosamente de moda. Un bocado que se busca por todos los rincones de Madrid. Una especie de sándwich que tiene diferentes modos de preparación y que, en función del chef que lo prepara, tiene un sabor y un aspecto un tanto diferente.

Y es que aunque se trate de un sándwich, hablamos de un plato que necesita una cierta preparación y elaboración. Por lo tanto necesita de unas manos privilegiadas que le den ese toque diferencial. Sólo así este particular bocadillo se ha convertido en una de las mayores peticiones y demandas en los sitios más de moda de todo Madrid.

A pesar de que se trata de un producto que está triunfando, este sándwich tan especial no es propio de la capital. Por lo tanto, no se podría decir que tenga un estilo castizo como el tradicional bocadillo de calamares. Sin embargo, no podemos buscar tampoco su procedencia en España. Y es que se trata de un bocado que llega desde muy lejos. Concretamente, desde Japón.

Por ello, su nombre es katsu sando, aunque muchas personas lo conocen como el sándwich de solomillo. Un producto que seguramente pocas veces hemos imaginado en nuestro pan de molde, pero que preparado de la manera adecuada, se puede convertir en un manjar exquisito válido para una comida o una cena de autor, pero por muy poco dinero. Aunque es necesario conocer cuáles son los mejores sitios que elaboran este particular katsu sando.

¿Cuál es el mejor restaurante para comer katsu sando?

El portal especializado COOLthelifestyle ha elaborado una lista con los mejores lugares de Madrid para comer el famoso sándwich de solomillo, el bocado que más de moda está en la capital. Cada vez son más los restaurantes de calidad, e incluso de alta cocina, que se quitan sus complejos para incluir este alimento, tradicionalmente considerado vulgar, entre sus platos más exclusivos.

El sándwich katsu sando se compone de ternera y en función de dónde se prepare se añaden una serie de ingredientes especiales. Cada casa le da su toque especial y diferencial para poder crear una especie de ruta específica. Y a pesar de que procede de Japón, España puede presumir de tener algunos de los katsu sando más ricos del mundo.

Algunos apuestan por una receta sencilla con un montadito pequeño de solomillo ibérico mientras que otros innovan más y lo fusionan con sabores como el del wasabi o la remolacha. Una de las casas que mejor lo prepara en Madrid es Toque, en la carretera de El Plantío 76. Allí, el toque especial se lo dan el cremoso de setas, el queso cote y el parmesano.

Otro lugar donde es obligatorio probarlo es Grillao, en la calle Eloy Gonzalo. Allí, la diferencia la marca su brasa, una de las mejores de Madrid. Pero también es buena idea pasar por Mateo Honten, en la calle de San Mateo.

Este restaurante se ha convertido en el local japonés de moda donde se combina la gastronomía nipona con los cócteles y los vinilos. Allí, el solomillo se presenta empanizado, con karashi mayo y salsa sando. Un modus operandi que nada tiene que ver con el de sus competidores, pero en la variedad encontramos aquí la virtud.

En Madrid podemos encontrar una lista de restaurantes infinita. Pero dos recomendaciones que no pueden faltar para degustar el mejor katsu sando son el Tottori Sushi Bar, donde el sándwich de solomillo se presenta junto a una salsa de mostaza y miel, y el Casa Canito, un bar pequeño y de estilo mucho más clásico donde el tapeo es la seña de identidad. Allí, la diferencia la marca el lomo bajo de vaca con el que se hace este delicioso katsu sando que tan de moda se ha puesto ahora entre los madrileños.